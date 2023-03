Uomini e donne oggi, Lavinia nei guai: Alessio abbandona il programma

Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda oggi pomeriggio largo spazio a Gemma e Silvio.

Dopo di loro si è passati al trono di Lavinia ha avuto l’ennesimo scontro con Corvino tanto che il corteggiatore arrabbiato ha lasciato lo studio.Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Uomini e donne oggi: Lavinia in grosse difficoltà

Alessio Corvino oggi a Uomini e donne ha abbandonato lo studio. Il corteggiatore sembra ormai furioso perché ha ormai capito che Lavinia non si fida di lui e si dice anche stanco di dover parlare ancora della sua ex fidanzata. A questo punto, Alessio Campoli le chiede cosa accadrà ora: “E quindi che facciamo? Se lui resta a casa… Andiamo a fare un picnic? È come se tu stia aspettando delle certezze da parte sua, ma se non arrivano cosa facciamo? Io ho messo le radici qui”.

Lavinia nel corso della puntata è apparsa molto in difficoltà infatti non sapeva cosa rispondere. Ad aiutarla ci ha pensato Maria De Filippi che ha cercato di incoraggiarla come lei sa fare. Insomma, al momento non sappiamo cosa succederà e soprattutto se Corvino tornerà.. E anche possibile che la Mauri possa lasciare il trono senza una scelta.

Gemma e Silvio vicini alla svolta

Gemma e Silvio sembrano aver preso una decisione. Dopo che il cavaliere ha fatto sapere l’ennesima volta di volere qualcosa in più dalla dama, la Galgani è apparsa decisa a “lanciarsi”. Nonostante questo, poi c’è stata una nuova discussione tra i due sul luogo da dover scegliere per trascorrere la serata.

La piemontese non capisce quale sia il problema, visto che lei è disposta a trascorrere questa notte in qualsiasi altro luogo adeguato. Lui appare ancora infastidito quando Gemma ribadisce di volere anche del romanticismo. Insomma, alla fine i due sono di nuovo punto e a capo