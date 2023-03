Un posto al sole, anticipazioni 23 marzo 2023: Renato in guai seri

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni del 23 marzo 2023 ci fanno fanno sapere che Viola è ancora confusa e non riesce a prendere una decisione nella sua vita. Eugenio è l’uomo che ama, ma per Damiano prova qualcosa.

Gli spoiler ci fanno sapere che anche per Renato ci saranno nuovi problemi. Il Poggi riceverà una proposta spiazzante alla quale non potrà tirarsi indietro. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni 23 marzo: Eugenio infuriato con Viola, Niko ha paura

La gelosia di Viola nei confronti di Lucia ha dato una nuova speranza ad Eugenio. Il Magistrato infatti crede che la moglie sia ancora innamorato di lui e per questa ragione vuole dargli una seconda possibilità. Il vero problema però è la sua moglie perchè ad oggi non sa ancora con chi vuole stare realmente.

La Bruni continuerà a essere sempre confusa e incapace di prendere una decisione definitiva. Questo farà infuriare Eugenio che, stanco dei tira e molla continui, perderà la pazienza e rifletterà sulla prossima mossa da fare.

Intanto, Alberto è sempre più deciso a portare avanti i suoi progetti. La decisione di voler allargare lo studio ha messo in serei difficoltà il Poggi. Niko ha paura che entrambi stanno facendo un passo molto più lungo delle oro possibilità e tale cosa lo spaventa. Inoltre, il Palladini oltre alla carriera pare determinato a voler conquistare pure Diana, l’architetto che sta collaborando con lui.

Renato nei guai per aiutare Otello

Le anticipazioni di un posto al sole ci fanno sapere inoltre che Otello si è deciso a voler aiutare Silvia e a risollevarla dai problemi che ha al Vulcano. L’uomo però a sua volta chiederà aiuto a Renato, chiedendogli in maniera esplicita un prestito. ll Poggi non ha però saputo rispondergli come avrebbe voluto e, preoccupato dalla situazione in cui si è cacciato, dovrà trovare un modo per tirarsene fuori.