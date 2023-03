Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? Un like sospetto fa sognare i fan (FOTO)

Non è certamente la prima volta che sul web circola questo pettegolezzo. Belen Rodriguez è davvero incinta del suo terzo figlio? Stavolta, però, rispetto a quanto accaduto in passato, a scatenare la polemica è stata direttamente la showgirl.

La donna, che nell’ultimo periodo è stata particolarmente assente dal suo account di Instagram, è tornata al suo lavoro e a mostrare contenuti ai suoi fan. Nel farlo, però, ha compiuto un gesto alquanto sospetto. Vediamo di che cosa si tratta.

Ecco perché si pensa che Belen Rodriguez sia incinta

Come tutti i fan avranno avuto modo di vedere, in questi giorni Belen Rodriguez è stata particolarmente assente dai social. La presentatrice ha disertato anche una puntata de Le Iene senza dare troppe spiegazioni. Il fatto in sé non ha generato molto clamore, in quanto può capitare che un conduttore non stia bene e si assenti dalla conduzione di uno spettacolo. La cosa strana, però, è risieduta nella strana assenza della donna dai suoi account social.

Ebbene, cosa potrebbe celarsi dietro questa mossa? Sul web c’è chi ipotizza che Belen Rodriguez non sia molto attiva in quanto incinta del suo terzo figlio. A fomentare ulteriormente questo sospetto è stata la diretta interessata. La protagonista di questo gossip, infatti, ha messo un like sospetto al commento di un utente che le ha chiesto se fosse in dolce attesa. (Continua dopo la foto)

Il comportamento sospetto della showgirl

Un fan di Belen Rodriguez ha chiesto alla donna se fosse incinta del terzo figlio. La frase è stata seguita da un cuore rosso. La showgirl, invece di ignorare il commento o rispondere in maniera negativa, vi ha messo un cuore. Questo, dunque, sta spingendo un numero sempre più considerevole di persone ad ipotizzare che, stavolta, la presentatrice possa essere realmente in dolce attesa.

Ad ogni modo, almeno per il momento, non è stata fatta nessuna comunicazione ufficiale. Non è un segreto, però, che Belen abbia sempre avuto voglia di avere una famiglia molto numerosa. A Santiago e alla piccola Luna Marì, infatti, potrebbe aggiungersi un nuovo bambino, avuto dal ritorno di fiamma con Stefano De Martino, rapporto che ormai è sempre più stabile e duraturo. Sarà davvero così? Non resta che attendere un po’ di tempo per scoprirlo, queste cose non si possono nascondere a lungo.