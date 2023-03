Daniele Dal Moro pronto a fare guerra al GF Vip: ecco cosa ha chiesto ai suoi fan

La guerra tra Daniele Dal Moro e il GF Vip non si accinge ad arginarsi. Il ragazzo proprio non ha digerito il durissimo provvedimento disciplinare di cui è stato vittima. A renderlo particolarmente nervoso, però, non è tanto il fatto in sé, quanto piuttosto le modalità con cui sia avvenuto il tutto.

Proprio per tale ragione, il giovane sui social non sta facendo altro che scagliarsi contro gli autori del programma con delle velenose stoccatine. In queste ore, però, è emerso qualcosa di più forte. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

La nuova mossa di Daniele contro il GF Vip

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha diffuso sul web una clip in cui si sente Daniele Dal Moro progettare la sua guerra contro il GF Vip. Nello specifico, il ragazzo non sta facendo altro che lanciare continue frecciatine a tutto lo staff della trasmissione per il modo in cui è stato trattato. Il protagonista è convinto che nella casa vengano usati due pesi e due misure e ci siano dei concorrenti in qualche modo tutelati.

Ad ogni modo, al di là di queste accuse, Daniele ha intenzione di agire in maniera concreta per demolire, una volta per tutte, la farsa che, secondo quanto sta facendo capire dai suoi sfoghi, si celerebbe dietro il GF Vip. A tal riguardo, il ragazzo si sta mettendo in contatto con le sue fandom per cercare di venire in possesso di quanti più filmati possibili in grado di portare alla luce degli altarini inerenti la trasmissione.

Dal Moro a rischio denuncia? I suoi fan lo mettono in guardia

In particolar modo, Daniele Dal Moro ha chiesto ai suoi fan di inviargli in privato tutti i video possibili che lui poi, in seguito, può utilizzare contro “altri”. Questi altri, naturalmente, sarebbero gli autori del GF Vip. I fan del ragazzo, però, ci hanno tenuto a metterlo in guardia. Nello specifico, lo hanno invitato a non divulgare dei video vecchi, condivisi da soggetti terzi sui social.

Questa pratica, infatti, potrebbe portare l’ex concorrente del GF Vip ad essere vittima di denunce. Proprio per tale motivo, Daniele deve fare molta intenzione ai contenuti che ha intenzione di divulgare sui social in merito alla sua esperienza all’interno del programma. Dal Moro è rimasto un po’ basito da questi avvertimenti. Saranno serviti a placarlo? Non resta che attendere per scoprirlo.