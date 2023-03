Ilary Blasi e Bastian convivenza in arrivo? Arriva la risposta e altre curiosità sul loro rapporto

Ilary Blasi e il suo compagno Bastian Muller fanno sul serio e questo sta spingendo molti a credere che tra loro possa presto avviarsi anche una convivenza. A dare delle risposte in più sulla faccenda, però, è stato il magazine di Alfonso Signorini.

Sull’ultimo numero di Chi ci sono dei riferimenti sulla faccenda che appaiono piuttosto interessanti. La showgirl e il suo compagno si trasferiranno fuori Roma per vivere insieme? Inoltre, in che lingua parlano tra loro? Ecco tutte le curiosità su una delle coppie più chiacchierate del momento.

Convivenza per Ilary e Bastian?

In questo periodo si sta molto parlando della relazione sentimentale tra Bastian Muller e Ilary Blasi e della possibile convivenza. I due, infatti, vivono in due luoghi differenti e risulta sempre un po’ difficile riuscire a collimare la loro vita sentimentale, con gli impegni familiari di Ilary e il lavoro di tutti i e due. Proprio per questo, c’è chi ha ipotizzato che la soluzione migliore sarebbe stata quella di andare a convivere. Ma questo avverrà sul serio?

A quanto pare, almeno per il momento, questa è un’ipotesi da scartare totalmente. Ilary, infatti, non può lasciare Roma e la casa in cui attualmente vive con i suoi tre figli. Specie la più piccola, Isabel, ha assoluta necessità di stare con sua madre e di non vedere i suoi equilibri ulteriormente sconvolti da tutte le modifiche che in questo periodo stanno coinvolgendo la loro famiglia.

In che lingua parlano la Blasi e Muller?

In virtù di queste ragioni, dunque, la convivenza tra Ilary Blasi e Bastian Muller è da escludersi almeno in questo momento. I due continueranno a fare su e giù per l’Italia per poter trovare il tempo da trascorrere in reciproca compagnia. Un’altra curiosità sul loro rapporto, poi, riguarda la lingua che i due parlano tra loro. Bastian, infatti, è tedesco, pertanto, come si relazionerà alla sua compagna?

Ebbene, a quanto pare i due interagiscono in inglese. La Blasi ha preso delle lezioni di tale lingua nell’ultimo periodo. Inoltre, la donna pare si stia facendo molto aiutare anche dai suoi figli, che da anni studiano in una scuola americana a Roma. Pare, però, che anche Bastian stia cercando di imparare un po’ di Italiano, anche per capire meglio la cultura e le tradizioni della sua compagna.