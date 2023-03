Stefano Fiordelisi rompe il silenzio dopo l’uscita di Antonella dal GF Vip: le sue parole (FOTO)

A distanza di qualche giorno dall’uscita dalla casa del GF Vip di Antonella Fiordelisi, suo padre Stefano ha deciso di rompere il silenzio. L’uomo era rimasto silente per un po’ di tempo, forse in attesa di capire in che modo si sarebbe dovuto muovere.

Per contro, invece, l’ex di Antonella, Gianluca Benincasa, ha rilasciato interviste e dichiarazioni volte ad infangare i genitori della sua ex. Ebbene, proprio dopo l’ennesima bordata, Stefano ha deciso di intervenire e di dire la sua.

Dopo un lungo silenzio, Stefano Fiordelisi interviene sull’uscita di Antonella dal GF Vip

L’uscita di Antonella Fiordelisi dalla casa del GF Vip continua a generare molto sgomento. In molti sono curiosi di sapere cosa sia accaduto tra la ragazza e i suoi genitori, i quali pare siano stati la principale causa della sua uscita dalla casa più spiata d’Italia. Attraverso i social sta trapelando poco a riguardo. Antonella è molto attiva, ma sta parlando principalmente di lei e dell’immenso affetto e riconoscenza che nutre nei riguardi di tutte le sue fandom.

Stefano Fiordelisi, invece, era rimasto silente dal giorno dell’uscita di Antonella dalla casa del GF Vip. In queste ore, però, ha deciso di intervenire con un commento piuttosto pungente contro l’ex della figlia. Quest’ultimo aveva accusato i fan di Antonella di essere degli idioti, capitanati da degli imbecilli. Il riferimento, chiaramente, è andato ai genitori della ragazza. Ebbene, pronta è arrivata la replica del papà della ragazza.

Le parole contro Gianluca e il silenzio di Milva

In queste ore, infatti, Stefano Fiordelisi ha voluto ringraziare tutti i fan di Antonella per l’immenso supporto mostrato in questo periodo di permanenza della giovane al GF Vip. In seguito, poi, ha detto che certe persone hanno definito le fandom come un ammasso di idioti, capitanati da persona ancora meno intelligenti. Ebbene, Stefano ha detto di essere fiero di essere stato a capo di un gruppo di persone così folli, ma anche così uniche.

Stando a quanto detto da Stefano, dunque, pare proprio che l’uomo non sia affatto pentito di tutto il comportamento assunto durante l’esperienza di sua figlia all’interno del reality show. In merito a mamma Milva, invece, la signora si è trincerata dietro un rigido silenzio. Al momento, dunque, non si sa se Antonella si sia arrabbiata con lei oppure se abbia compreso le sue ragioni. Fatto sta che la lunga lettera a Pier Silvio Berlusconi è stata rimossa dall’account di Antonella.