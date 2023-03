Antonella Fiordelisi scopre della denuncia dei genitori contro il suo ex: compie un gesto drastico

Una volta uscita dalla casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha scoperto della guerra che c’è tra i suoi genitori e il suo ex Gianluca Benincasa. Ricordiamo che il padre e la madre della ragazza hanno denunciato per stalking il ragazzo, impedendogli di avvicinarsi alla loro figlia e, di conseguenza, di entrare nella casa.

L’influencer, chiaramente, era ignara di tutto ciò, almeno fino a quando non è uscita dal programma ed è tornata alla sua vita di tutti i giorni. Ebbene, come avrà reagito a tutta questa situazione? A chiarire come stiano le cose è stato il suo ex.

Come avrebbe reagito Antonella scoprendo tutto ciò che hanno fatto i genitori

Nel corso di una recente intervista a Casa Pipol, l’ex di Antonella Fiordelisi ha raccontato come la giovane avrebbe reagito a tutte le cose compiute dai suoi genitori mentre era al GF Vip. Stando a quanto rivelato da Gianluca, pare che la ragazza non abbia preso affatto bene le continue intromissioni dei suoi familiari nel suo percorso. Antonella sapeva che quasi certamente non avrebbe vinto il programma, ma desiderava tanto arrivare in finale.

I suoi genitori le hanno tolto questa opportunità a un passo dal traguardo e questa è una cosa che Antonella non potrà mai perdonargli. Anche se esternamente non lo dimostra, Gianluca ha ammesso che dentro la Fiordelisi starà soffrendo moltissimo. Ad ogni modo, quelli sono i suoi genitori, pertanto, non può ripudiarli o comportarsi in maniera troppo ostile nei loro riguardi.

Il gesto di Antonella dopo la scoperta della denuncia al suo ex

Proprio in virtù del suo “assoggettamento” ai genitori, Antonella Fiordelisi ha compiuto un gesto molto drastico dopo aver scoperto della guerra tra la sua famiglia e il suo ex. Gianluca ha detto che, all’indomani dell’uscita della Fiordelisi dal GF Vip, si è svegliato la mattina molto presto e si è collegato su Whatsapp e sui social. Ebbene, nel momento in cui Antonella ha visto che fosse online, ha immediatamente agito bloccandolo.

Gianluca ha spiegato che, probabilmente, lo ha fatto perché la famiglia le ha detto di non avere alcun contatto con me. La loro paura è che io possa registrare tutto, telefonate, messaggi. Per tale ragione, Gianluca è convinto che Antonella si farà comunque sentire con lui, ma tramite terze persone. Probabilmente, all’inizio non sarà neppure lei a parlare. I loro confronti, dunque, pare saranno solamente nelle sedi opportune.