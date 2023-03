Isola dei famosi, annullata la partenza all’ultimo minuto: “Mia madre mi ha costretta a non andare”

Manca davvero poco a l’inizio di una nuova edizione de L’isola dei famosi. Stando a quanto si legge in rete, un ex gieffiena da poco eliminata avrebbe partecipato con piacere a questo nuovo reality ma sembra che lo zampino di sua madre abbia bloccato la sua partenza.

Da sempre, a causa delle condizioni sull’isola e del poco cibo a disposizione, questo programma è considerato tra i più difficili da affrontare. I naufraghi non a caso si preparano con attenzione nei mesi prima della partenza lavorando sia sul fisico sia sul rapporto con il cibo. Questo è un dettaglio non da poco e che a quanto pare ha spinto la madre di un volto noto dei social a fare un passo indietro.

Antonella Fiordelisi pronta per l’isola dei famosi ma…interviene sua madre

Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi… Ancora una volta a metterle i bastoni tra le ruote sua madre che le ha già vietato una possible partecipazione a L’isola dei famosi. Un dettaglio particolare è emerso in queste ore e durante l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha infatti mostrato a l’ex vippona una lettera di sua madre prima di farle lasciare la casa.

Il giornalista ha poi rivelato alla gieffina come la madre si sia impegnata per convincere i fan a non salvarla al televoto e quindi riportarla subito a casa. Una decisione che non è piaciuta alla concorrente che in diretta dopo l’eliminazione l’ha ringraziata a muso duro.

Il web contro l’eccessiva presenza dei genitori dell’ex vippona

Ma non è finita qui perchè sempre sua madre le ha imposto di non partecipare a l’isola dei famosi. Il motivo? Al quanto banale… Sarebbe stata male a vederla in Honduras soffrire la fame“.

A tal proposito c’è da dire che in questi mesi in molti hanno criticato l’eccessiva ingerenza dei genitori di lei e soprattutto il loro zampino nel caso Gianluca Benincasa. Il padre della Fiordelisi avrebbe infatti bloccato l’ingresso dell’ex della figlia con una serie di denunce.