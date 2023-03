Grande Fratello Vip stasera non va in onda, cancellata la diretta del 23 marzo: cosa è successo

Il Grande Fratello Vip è ormai alle battute finali. Altre due settimane e calerà il sipario anche su questa settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che ha stimolato la curiosità dei telespettatori.

Ovviamente nel corso di queste puntate non sono mancate polemiche tanto da far intervenire per la prima volta nella storia di un programma Pier Silvio Berlusconi. A parte però qualche piccolo intoppo, il conduttore non ha mai temuto gli ascolti, motivo per cui da mesi è sempre andato in onda il doppio appuntamento settimanale.

A quanto pare, però la puntata di questa sera giovedì 23 marzo è stata cancellata. Perchè? E quando va in onda adesso il GF Vip?

Cancellato il doppio appuntamento del GF Vip

Il programma terminerà il 3 aprile prossimo, ma il pubblico vuole sapere quali sono i prossimi appuntamenti con il GF Vip, prima di arrivare alla finalissima. A partire da questa settimana il giovedì il Gf Vip non andrà più in onda. Unico appuntamento, quindi, il lunedì sera.

Una scelta stabilita direttamente dai piani alti, alla quale però non sappiamo la motivazione. Quel che è certo però è che al posto del reality stasera vedremo il film “Cambio tutto”…

Cosa è successo nell’ultima diretta del GF Vip

La scorsa settimana gli appassionati del reality hanno assistito all’eliminazione di Daniele Dal Moro. Una squalifica quella dell’ex tronista che non è stata condivisa ne dai telespettatori e tanto meno dallo stesso interessato.

Inoltre, il suo addio al programma ha mandato nello sconforto Oriana che ha deciso di scrivere una lettera a Daniele, facendosi aiutare dalla sua amica Giaele. E sarà proprio alla Marzoli che verrà chiesto quali sono i suoi reali sentimenti per Del Moro.

Nell’ultima puntata abbiamo assistito anche all’eliminazione di Antonella Fiordelisi, un duro colpo per la vippona che credeva di vincere questa edizione. Terza finalista, invece, Giaele De Donà.