Il Paradiso delle signore trama 27 marzo: sfilata flop, Ludovica affronta Marcello

Nel corso della puntata di lunedì 27 marzo del Paradiso delle signore vedremo che i membri del grande magazzino dovranno fare i conti con l’esito della sfilata. I commenti sugli abiti della nuova collezione di abiti da sposa non saranno lusinghieri come ci si aspettava.

Intanto, Tancredi e Matilde continueranno a portare a termine il loro piano e Vittorio dovrà fare il possibile per sbaragliare la concorrenza. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ludovica deciderà di prendere di petto Marcello e affrontarlo.

La sfilata del Paradiso delle signore fa flop: caos in magazzino

La trama della puntata del 27 marzo del Paradiso delle signore rivela che dopo la sfilata al grande magazzino si respirerà un clima piuttosto teso. Vittorio e Roberto si cimenteranno nella lettura di tutti gli articoli di giornale volti a scoprire quale sia il pensiero delle persone in merito alla sfilata appena fatta. Ebbene, i due si renderanno conto che le opinioni sono molto contrastanti. Tra le persone, infatti, ce ne sono tante che non hanno commentato in maniera positiva gli abiti di Maria.

La Puglisi, dal canto suo, non potrà fare a meno di essere molto preoccupata per la situazione. Cosa è andato storto? Al magazzino ci sarà grosso fermento e tutti si domanderanno come fare per porre rimedio alla situazione. Intanto, Vittorio avrà anche altro per la testa. Matilde e Tancredi, infatti, continueranno nel loro piano e Conti dovrà fare il possibile per contrastare la concorrenza. Ci riuscirà?

trama 27 marzo: scontro tra Ludovica e Marcello

Su di un altro versante, nella puntata del 27 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Ludovica deciderà di affrontare la situazione e andare da Marcello a parlargli. La giovane ha scoperto che il ragazzo e la contessa Adelaide hanno una relazione sentimentale, pertanto, ne parlerà con Barbieri. Quest’ultimo non prenderà molto di buon grado la cosa. A tal proposito, infatti, vedremo che Marcello si recherà da Adelaide.

Una volta dinanzi la contessa, il ragazzo la accuserà di essere stata troppo poco attenta nel gestire la situazione. Francesco, dal canto suo, ha fatto delle scoperte molto interessanti su Vito. Per tale ragione, farà il tira e molla sull’eventualità di raccontare tutto a Maria. Considerando come è provata per la sfilata, però, temporeggerà. Infine, Gloria farà un annuncio sulla sua partenza. La donna rivelerà di essere in procinto di partire per l’America, cosa che dovrebbe accadere in settimana.