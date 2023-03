Oroscopo 24 marzo 2023: Gemelli in ripresa, Sagittario verso una scoperta

Le previsioni dell’oroscopo del 24 marzo invitano i nati sotto il segno dell’Ariete ad essere meno irruenti. I Bilancia, invece, devono essere meno permalosi, specie nei rapporti di coppia. L’autoironia è importante

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siate troppo irruenti. Nella vita è importante saper esprimere il proprio punto di vista con calma e serenità. Una persona del vostro passato potrebbe tornare e scombussolare un po’ le carte.

Toro. Tendenzialmente non siete persone molto riflessive. Dal punto di vista sentimentale è importante essere determinati e pronti a tutto pur di raggiungere i vostri scopi. Ricordate che in guerra e in amore tutto è concesso.

Gemelli. Dopo aver passato qualche giornata un po’ sottotono, adesso ci sarà una bella ripresa. L’Oroscopo del 24 marzo vi invita ad essere reattivi e a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Cancro. Le stelle vi invitano ad essere calmi e riflessivi. Non bisogna perdere subito la pazienza. Ricordate che chi va paino, va sano e va lontano. Non bisogna cercare a tutti i costi di affrettare i tempi.

Leone. Giornata molto produttiva sul fronte dei sentimenti. Date tempo al tempo e sappiate accettare anche i no come risposte. Nei rapporti professionali, invece, è tempo di fare un po’ di più la voce grossa per essere rispettati.

Vergine. In ambito professionale potrebbero esserci degli alti e bassi. Siete un po’ distratti, forse troppo, e questo potrebbe portarvi a provocare qualche delusione in qualcuno che si aspettava qualcosa di più da voi.

Previsioni 24 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siete persone molto leggere. Di solito, infatti, tendete a rimuginare sulle cose e a farvi tanti problemi. Vivete un po’ di più alla giornata e siate meno permalosi nella sfera privata.

Scorpione. L’Oroscopo del 24 marzo vi invita ad essere più ottimisti. Spesso tendete a fasciarvi la testa prima di cadere. Ebbene, stavolta potete concedervi qualche piccolo momento di leggerezza.

Sagittario. Una persona o una situazione potrebbe rivelarsi una bella scoperta per voi. Ci sono delle novità in arrivo in ambito professionale, ma la cosa importante è tenere sempre alto il vostro umore.

Capricorno. In amore siete molto passionali, a volte anche troppo. Cercate di dare tempo al tempo e di no forzare cose o situazioni. Ci sono dei cambiamenti nel lavoro, attenti alle persone di cui vi fiderete.

Acquario. Non è mai troppo tardi per darsi da fare e per inseguire i propri obiettivi. Nella vita può capitare che ci siano delle incomprensioni e dei piccoli intoppi, ma nulla che non possa essere risolto con il dialogo.

Pesci. La Luna contraria potrebbe portare alla nascita di alcune discussioni. Cercate di non pensare troppo in amore. Talvolta è meglio agire di impulso senza pensare troppo alle conseguenze.