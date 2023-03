Un posto al sole anticipazioni: Marina isolata da tutti, la Giordano giudicata “pazza”

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, al centro della trama troveremo Marina Giordano. La moglie de Ferri con il passare dei gironi, da quando è arrivata Lara a Napoli non è più la stessa persona di sempre, e ad accorgersene saranno anche i suoi familiari.

La donna ha capito che la Martinelli nasconde qualcosa e quale trovare smascherarla a tutti i costi. Nessuno però di accorgerà della sua sofferenza tanto che in molti crederanno che la moglie del Ferri sia diventata pazza e ossessionata dalla rivale..

Un posto al Sole anticipazioni: Marina ritenuta pazza, sta davvero esagerando?

Le anticipazioni a riguardo dei prossimo episodi, ci fanno sapere che ad accorgersi dell’insofferenza di Marina sarà in particolar modo il marito. Anche gli amici capiranno che c’è qualcosa in lei la turba, peccato, però, che per molti le sue siano esagerazioni, forse derivanti dal recente periodo di prigionia subìto.

La Giordano, però, è l’unica a sospettare che Lara nasconda qualcosa di losco, senza però sapere ancora dell’acquisto del bambino (il piccolo Tommaso) da far passare come figlio di Ferri.

Ad un certo punto, però, Marina riuscirà a convincere Serena, Ornella e Silvana e le tre subito le daranno una mano. Nel frattempo, però, per la Giordano arriveranno giorni durissimi da affrontare e Lara se la godrà a più non posso!

Marina e Roberto sempre più distanti

Per Marina e Roberto non è affatto un momento facile. Per l’ennesima volta la coppia si trova a dover affrontare problemi per via di Lara. La Martinelli è tornata a Napoli con un bambino facendo credere al Ferri che è figlio suo.

Inoltre, le continue interferenze della Martinelli faranno perdere più volte le staffe alla Giordano che, innervosita e impensierita da questa situazione, lascerà che alla nipote Irene capiti uno spiacevole incidente a casa.

Salita su una sedia per recuperare una scacchiera, infatti, la ragazzina cadrà rovinosamente sul pavimento. Per fortuna l’incidente non avrà conseguenze gravi ma questo poterà sua figlia e suo genero a preoccuparsi molto per salute mentale della donna