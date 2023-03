Belen Rodriguez “incinta del terzo figlio”: quel like sibillino non lascia dubbi!

Belen è davvero incinta del terzo figlio? Questa è quello che tutti gli appassionati della conduttrice si stanno chiedendo da giorni.

Almeno per il momento non c’è una risposta certa a questa domanda, visto che la diretta interessata non ha in alcun modo ufficializzato la (presunta) lieta novella eppure una sua mossa social lascerebbe ancora il dubbio, facendo aumentare ancora di più il gossip.

Belen Rodriguez è incinta? La mossa social scatena il web

Tutto è successo su Instagram, qualche giorno fa, dove Belen ha messo un like decisamente sospetto ad un commento che faceva riferimento ad un possibile terzo pargolo in arrivo nella sua vita. Sotto ad un suo recente post, uno dei suoi fan le ha infatti scritto “Aspetti un terzo bimbo?”: lei non ha risposto ma ha messo un mi piace…

Ovviamente questa non è una conferma ma si tratta solo di una supposizione. A questo piccolo dettaglio, poi va aggiunta anche la strana assenza di qualche settimana fa a Le Iene, dove sostituita da Santamaria aveva fatto sapere di stare poco bene. Quando poi è finalmente rientrata in studio anche la stessa Belenè rimasta nel vago. La presentatrice ha fatto semplicemente un po’ di sana autoironia, dicendo semplicemente che “doveva fare il tagliando alla macchina”.

Procede a gonfie vele la storia tra la conduttrice e Stefano De Martino

Intanto, mentre si fanno sempre più insistente le voci sulla presunta terza gravidanza di Belen, la sua storia con De Martino procede a gonfie vele. La coppia finalmente è riuscita a ritrovare il proprio equilibrio e nonostante l’ultima relazione di lei con Spinalbese, sono riusciti davvero formare una bella famiglia allargata.

Al momento quindi la modella argentina si gode a pieno suo marito, Santiago e la piccola Luna. Senza mai tralasciare indietro il lavoro e tutti gli impegni vari…