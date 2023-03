Verissimo, salta l’ospitata di Edoardo e Antonella dopo il GF Vip: ecco che cosa succede

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria avrebbero dovuto prendere parte ad una delle prossime puntate di Verissimo. In molti credevano che ai due sarebbe andato uno spazio nel corso del prossimo fine settimana di appuntamenti con il talk show di Silvia Toffanin.

Tutto sembrava far pensare a questo, anche un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma sulla coppia. Ebbene, a quanto pare la loro ospitata è saltata. almeno per il momento. Vediamo per quale ragione e che cosa è successo.

Edoardo e Antonella non vanno più a Verissimo

Una volta usciti entrambi dalla casa del GF Vip, Edoardo e Antonella si stanno godendo la loro storia d’amore. I due non stanno perdendo tempo, sta di fatto che pare non si siano mai separati da quanto la Fiordelisi è stata eliminata dal programma. Soprattutto l’influencer è molto attiva sui suoi social, sta di fatto che sta condividendo svariati contenuti volti ad immortalare la loro vita di coppia.

Al di là di quello che mostrano sui social, però, Edoardo e Antonella pare dovessero prendere parte anche ad una prossima puntata di Verissimo. Silvia Toffanin era pronta per dare il via ad una splendida intervista di coppia durante la quale i due avrebbero potuto aprirsi a 360 gradi raccontando come sia stato il ritorno alla normalità. Purtroppo, però, questo non avverrà, almeno non in maniera imminente. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha svelato che, per adesso, non è prevista nessuna ospitata.

Quando ci sarà l’intervista e altre informazioni

Stando a quanto rivelato dall’influencer, pare non sia stata ancora stabilita una nuova data in cui Antonella ed Edoardo potrebbero presenziare a Verissimo. Per ora, tutto è il pausa in attesa di qualche aggiornamento. Ma per quale ragione si è deciso di prendere questa decisione? Sull’account Instagram di Verissimo era apparso anche un video volto ad immortalare il primo incontro tra Edoardo e Antonella una volta usciti ritrovatisi fuori dal programma.

Questo ha spinto molte persone a credere che Silvia Toffanin si sarebbe presto occupata della coppia. Al momento, però, non si sa per quale motivo esatto tutto sia saltato. Probabilmente, i due hanno un po’ troppe cose da sbrigare al momento, pertanto, sarebbe opportuno attendere che passi un altro po’ di tempo prima di potersi dedicare al programma della Toffanin. Restiamo in attesa per ulteriori aggiornamenti.