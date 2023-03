Chi vince il GF Vip 7? Ecco quali sono i concorrenti favoriti secondo vipponi e web

Il GF Vip sta per concludersi, pertanto, la domanda che in molti telespettatori si stanno facendo è: chi vince il GF Vip 7? A porsi questo quesito, però, sono anche i concorrenti di questa edizione del reality show di Canale 5.

Attualmente sono in lizza per aggiudicarsi il titolo di vincitore ben nove persone. Tre di loro sono già in finale e sono: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Tutti gli altri, invece, sono ancora a rischio eliminazione. Vediamo, dunque, quali sono i concorrenti favoriti per vincere questa edizione del programma.

Chi vince il GF Vip 7 secondo i vipponi

Chi vince l’edizione numero 7 del GF Vip? Il reality show si accinge a chiudere i battenti. Lunedì prossimo andrà in onda la semifinale, in cui sapremo il nome di un nuovo finalista. L’altro lunedì, invece, il 3 aprile, ci sarà l’ultima puntata di questa lunga ed estenuante edizione. I concorrenti stanno cercando di godersi questi ultimi giorni nella casa, anche se le tensioni non mancano.

Ad ogni modo, per cercare di stemperare un po’ il clima, i vipponi sono stati invitati a dire chi, secondo il loro punto di vista, vincerà questa edizione del reality show. Ebbene, le persone favorite, almeno secondo ciò che pensano i concorrenti, sono due. La prima è Oriana Marzoli. A votare in suo favore sono stati: Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Milena Miconi e Alberto De Pisis. Il secondo nome, invece, è quello di Edoardo Tavassi. Lui è stato decretato come il vincitore da Giaele De Donà, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Ecco il favorito alla vittoria secondo il web

Questi, dunque, sembrano essere i due concorrenti favoriti per vincere questa edizione del programma. All’appello, però, manca Nikita Pelizon. Quest’ultima ha rappresentato un po’ una voce fuori dal coro, come ha fatto peraltro in tutta la sua esperienza nel programma. La ragazza, infatti, ha ammesso di credere che a vincere sarà Alberto De Pisis. Per quanto riguarda gli utenti del web, invece, in molti sono convinti che a vincere il GF Vip 7 non sia nessuna delle persone sopracitate.

Questo titolo, infatti, secondo molti andrà a Nikita Pelizon. Lei è stata una delle super favorite sin dai primi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Con il tempo, però, i suoi consensi sono calati e si sono fatti sempre più strada altri vipponi, tra cui Oriana, Micol e Giaele che, infatti, sono state le prime tre finaliste. Ad ogni modo, come andrà a finire? Lo scopriremo lunedì 3 aprile su Canale 5.