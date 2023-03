Uomini e donne oggi: Maria De Filippi bacchetta Gianni, che figura!

Una nuova puntata di Uomini e donne è da poco terminata. Anche oggi al centro dello studio Gemma e Silvio che hanno deciso di continuare a vedersi con la speranza che nella loro prossima uscita possa esserci più contatto fisico.

Questo sul non voler andare oltre da parte di Gemma non convince Gianni e Tina che nei precedenti rapporti è sempre stata più libera e flessibile. A tal proposito entrambi gli opinionisti sono convinti che a lei il cavaliere non piace e che addirittura le danno fastidio le sua avances.

Uomini e donne oggi: Gemma e Silvio vanno avanti, Gianni fa un’insinuazione

Nella puntata di oggi di Uomini e donne c’è stato un lungo dibattito, tra Silvio Gemma e gli opinionisti. Gianni ha sottolineato più volte quel suo non essere felice delle avances da parte del cavaliere. L’uomo la desidera e non lo ha mai nascosto, alla Galgani invece sembra che tuto le dia fastidio. Oggi a confermare le vere intenzioni di Silvio anche il fatto che ha mandato via una dama venuta apposta per conoscerlo spiegando che al momento vuole concentrarsi solo su Gemma

La piementese ha ammesso di non aver mai nascosto nel programma di essere andata oltre con qualcuno. Ma ovviamente dopo. Sui social network molti telespettatori si dicono d’accordo sul fatto che la Galgani potrebbe non essere poi così presa, ma attaccano il modo con cui Gianni affronta l’argomento. A intervenire ci ha pensato in studio Maria: “Gianni le stai mettendo l’ansia da prestazione”.

Maria De Filippi mette a tacere Gianni Sperti

Maria De Filippi ad un certo punto è sembrato a tutti che abbia perso la pazienza con Gianni e per questo motivo lo ha risposto così. La stessa Galgani confessa che così per lei sta diventando tutto meccanico.

“Sente una pressione di sopra, fissata sul calendario. Ci devono essere le condizioni insomma”, dichiara con saggezza De Filippi. Insomma, con una breve frase la conduttrice ancora una volta ha messo a tacere Sperti, che spesso critica Gemma senza un reale motivo.