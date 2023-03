L’Isola dei famosi, concorrente allontanato dal programma, addio partenza: “Puzza troppo”

Clamoroso colpo di scena all’Isola dei famosi, che ricordiamo ritorna su Canale 5 dal prossimo 17 aprile. A quanto pare, sembra che sia scoppiata una rivolta tra i concorrenti che dovrebbero sbarcare tra qualche settimana in Honduras.

Il motivo? Uno dei partecipanti puzzerebbe troppo. Sì, proprio così: un problema di sudorazione starebbe creando alcuni malumori tra gli altri presenti tanto da costringere la produzione ad allontanarlo. Ma di chi stiamo parlando?

Concorrente allontanato dall’Isola dei famosi: puzza troppo

A lanciare l’indiscrezioni Nuovo tv che sul suo ultimo numero in edicola questa settimana. Non sono stati fatti nomi ma si parla di un cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Di recente pare lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero.

Sembrerebbe addirittura che una donna abbia minacciato persino di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Al momento non sappiamo se tale notizia sia vera o si tratta di una fake news ma quel che è certo è che la notizia fa molto sorridere.

L’isola dei Famosi 2023 partirà su Canale 5 subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Andrà avanti fino a giugno e, almeno per il momento, non avrà un doppio appuntamento settimanale.

Confermati Ilary Blasi e Alvin. Gli opinionisti invece saranno Vladimir Luxuria affiancata da Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino che ha lasciato ormai Mediaset da qualche tempo. Non è ancora chiaro chi condurrà Isola Party, il format trasmesso da Mediaset Infinity e in onda prima della puntata. Ecco la lista di tutti i naufraghi