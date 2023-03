Uomini e Donne, Alessio Corvino tornerà? “Lei andata a casa sua”: cosa succederà

Sabato 25 e domenica 26 marzo ci saranno due nuove registrazioni di Uomini e Donne e, in tale occasione, scopriremo se Alessio Corvino tornerà in studio. Nella scorsa registrazione, infatti, il ragazzo non si è presentato in quanto adirato con la tronista per alcune cose accadute.

Lavinia Mauro è rimasta molto delusa dal suo comportamento, al punto da ammettere che non sarebbe andata lei a cercarlo, ma sarebbe dovuto essere lui a tornare e chiederle anche scusa. Al contempo, però, la ragazza ha anche detto di essere prossima alla scelta, quindi, come andranno le cose?

Lavinia va a riprendere Alessio Corvino?

Alessio Corvino tornerà a Uomini e Donne oppure no? Stando a quanto emerso dalla pagina Instagram che si occupa delle anticipazioni del dating show di Maria De Filippi, pare sia da escludere la possibilità di un mancato ritorno del corteggiatore. Quasi certamente, infatti, nella registrazione che si svolgerà domani pomeriggio, vedremo che Lavinia andrà a riprendere il suo corteggiatore.

Questa sembra essere l’ipotesi più plausibile, almeno per il momento. Che Alessio ritorni da solo, senza un gesto da parte della tronista, sembra un po’ improbabile. Il ragazzo, infatti, non si è presentato in puntata proprio perché adirato con lei. Nel vedere un suo mancato gesto nei riguardi della ragazza, dunque, è molto probabile che sarà lei ad andare da lui, anche solo per litigare. Se così fosse, però, Lavinia perderebbe un po’ di credibilità.

Alessio Campoli troppo paziente a Uomini e Donne

Nel corso della precedente registrazione, infatti, la giovane ammise di non avere nessuna intenzione di continuare ad inseguire il ragazzo. In tutto il periodo del suo trono, infatti, Lavinia ha ammesso di essere consapevole di aver dato molte più dimostrazioni lei ad Alessio e non il contrario. In realtà, però, è lei la tronista, quindi le cose sarebbero dovute andare in maniera differente.

Nel frattempo, Alessio Campoli si sta mostrando molto paziente. Il ragazzo, infatti, sta accettando il comportamento della tronista, lasciandosi andare di tanto in tanto a qualche momento di sfogo. Ad ogni modo, per il momento, il giovane continua ad essere seduto tra i corteggiatori, anche se pare che Lavinia non stia facendo altro che temporeggiare per la scelta in attesa che Corvino si decida a darle qualche dimostrazione. Non resta che attendere la registrazione di domani per sapere come andrà a finire.