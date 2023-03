Il Paradiso delle signore spoiler 28 marzo: Elvira contro Salvatore, Veronica sospettosa

La puntata del 28 marzo del Paradiso delle signore vedrà alcuni nodi venire gradualmente al pettine. Per quanto riguarda Veronica, la donna comincerà ad avere dei sospetti su Ezio e Gloria. A tal riguardo, inizierà a fare delle ricerche.

Elvira, invece, farà una scoperta su Salvatore che la deluderà parecchio. Su di un altro versante, poi, vedremo che anche tra Tancredi e Matilde ci sarà un clima piuttosto teso. Vediamo nel dettaglio per quale motivo e che cosa succederà.

Liti al Paradiso delle signore e nuove scoperte

Nella puntata di martedì 28 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Matilde e Tancredi avranno delle discussioni piuttosto accese. I due protagonisti non si troveranno d’accordo su alcune decisioni da prendere. Nel frattempo, Vittorio si renderà conto del fatto che non può rinunciare alla Frigerio per poter portare a termine gli affari che ha intrapreso oltre oceano. Pertanto, che cosa succederà?

In merito a Vito, invece, il ragazzo continuerà a comportarsi in maniera piuttosto sospettosa. Nello specifico, vedremo che Francesco sarà sempre più disposto a scoprire tutto quello che nasconde. Il ragazzo, così si metterà sulle sue tracce e comincerà a spiarlo nella speranza di riuscire a scoprire qualcosa di più da rivelare a Maria. Quest’ultima, intanto, sarà ancora molto provata e scombussolata per l’esito della sfilata degli abiti da sposa.

Spoiler 28 marzo: Elvira furiosa, la decisione di Veronica

Nel corso della puntata del 28 marzo del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo anche che Elvira farà una scoperta alquanto inaspettata su Salvatore. In particolar modo, la ragazza apprenderà che sia stato lui a sabotare il suo esame di guida, per questo è stata bocciata. Come è normale che sia, la giovane rimarrà profondamente delusa dal comportamento del suo amico, sta di fatto che si infurierà molto contro di lui. Come mai il giovane Amato ha agito in questo modo contro Elvira? Che cosa si cela dietro?

Per quanto riguarda il rapporto tra Gloria e Ezio, invece, sarà sempre più complesso. Nella speranza di porre fine a questa situazione così incresciosa, la donna ha deciso di partire alla volta dell’America. Veronica, però, inizierà ad avere dei sospetti sui due. In realtà, la protagonista non ha mai smesso di sospettare che Ezio provi ancora qualcosa per la sua ex. Proprio per tale ragione inizierà ad indagare sulla faccenda.