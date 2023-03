Oroscopo 27 marzo 2023: Vergine un po’ confusi, Pesci contraddittori

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 27 marzo i nati sotto il segno dell’Ariete sono molto affidabili. I Sagittario, invece, dovrebbero essere meno lunatici

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La luna è nel segno e questo vuol dire una sola cosa: determinazione. Siete testardi e difficilmente vi fate trascinare in situazioni che non approvate voi in primis in toto. Nel lavoro siete molto affidabili.

Toro. La vita va presa come viene. Non date troppo peso a quello che pensano gli altri di voi. Utilizzate solo le critiche costruttive per poter migliorare aspetti del vostro carattere che non piacciono a voi.

Gemelli. Una bella notizia potrebbe rasserenare la vostra giornata. In questo periodo ci sono delle occasioni per voi che dovreste cogliere al volo. Non siate troppo polemici e puntigliosi.

Cancro. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 27 marzo i nati sotto questo segno hanno bisogno di trascorrere un po’ di tempo in più con una persona cara. il lavoro e le vicissitudini vi stanno un po’ allontanando dai vostri affetti.

Leone. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. In amore è importante darsi da fare e non dare mani nulla per scontato. Cercate di non essere troppo litigiosi in famiglia.

Vergine. Ci sono giorni in cui vi sentite particolarmente energici e dinamici e altri, invece, in cui vi sentite un po’ spenti. Siete confusi su alcune faccende. Forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere.

Previsioni 27 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è tempo di mettere un freno. Se non siete sicuri della relazione nella quale vi siete impelagati, congelate tutto per un momento in attesa di capire cosa volete davvero, ma non aspettate troppo o potrebbe essere tardi.

Scorpione. Nel lavoro ci sono dei risvolti molto proficui per voi, ma dovete mettervi in gioco al 100%. I sacrifici fatti vedrete che vi saranno ricompensati, quindi, non arrendetevi fino a che non avrete raggiunto i traguardi che volete.

Sagittario. L’Oroscopo del 27 marzo vi esorta ad essere un po’ più padroni delle vostre emozioni. I nati sotto questo segno sono per natura molto lunatici, pertanto, è importante tenere a bada la situazione il più possibile.

Capricorno. Siete in procinto di vivere dei cambiamenti molto interessanti dal punto di vista professionale. Siate decisi e sicuri di voi e vedrete che non ve ne pentirete. Ci sono situazioni un po’ incresciose da gestire.

Acquario. Non siate troppo esigenti. Nella vita è importante avere delle ambizioni, ma cercate di non tirare troppo la corda, altrimenti si può correre il rischio che si spezzi. In amore siete molto decisi.

Pesci. In questo momento farete molta fatica a mantenere stabile una posizione. Piuttosto, cambierete idea in maniera alquanto repentina. Cercate di essere un po’ più equilibrati, almeno in amore.