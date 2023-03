Daniele Dal Moro svela di aver sentito Elenoire Ferruzzi dopo il GF Vip: risvolto inatteso

Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi avevano legato parecchio mentre erano entrambi nella casa del GF Vip. Dopo l’uscita di Elenoire, però, quest’ultima si è duramente scagliata contro il veneto condannando totalmente alcuni suoi comportamenti.

Una volta che anche Daniele è uscito dal GF Vip, poi, i due hanno avuto modo di sentirsi. A raccontare tutto è stato il ragazzo nel corso di una chiacchierata con i suoi fan di Twitter. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La telefonata tra Daniele ed Elenoire

Il rapporto tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi sembrava essere stato drasticamente compromesso. Lei, infatti, in più occasioni ha attaccato l’ex gieffino dicendogli di essere davvero una persona falsa e di basso livello. Come se non bastasse, poi, lo ha accusato di prendersi gioco delle donne, lei compresa e di non avere atteggiamenti garbati nei riguardi delle esponenti di tale sesso.

Le cose, dunque, sembravano irrimediabili. Ad ogni modo, Daniele ha ammesso di aver avuto modo di sentire Elenoire quando è uscito dalla casa del GF Vip. I due hanno avuto una conversazione durata solamente un paio di minuti. Per quasi tutta la telefonata pare abbia parlato la Ferruzzi, la quale avrebbe dato luogo ad un clamoroso dietrofront nei riguardi del suo ex compagno d’avventura.

La Ferruzzi cambia totalmente idea su Dal Moro

Stando a quanto rivelato da Daniele Dal Moro nel corso della chiacchierata con i fan di Twitter, infatti, Elenoire Ferruzzi pare si sia scusata con lui. La protagonista gli avrebbe detto di essersi pentita per tutte le cose che ha detto di lui una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia. Dal Moro ha molto apprezzato il discorso della sua interlocutrice, sta di fatto che l’ha ringraziata tanto per essere tornata sui suoi passi.

In seguito, poi, Daniele ha svelato di aver sempre reputato Elenoire una persona dall’animo buono. Anche se in più occasioni ha perso le staffe contro di lui, sia dentro sia fuori dalla casa, in fin dei conti è una persona gentile che non farebbe mai del male ad un’altra persona. Tra i due, dunque, pare ci sia stato un epilogo del tutto inaspettato. Dopo tutta la guerra che la protagonista ha fatto contro il ragazzo, adesso sembra che tra loro sia ritornato il sereno.