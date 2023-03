Clamorosi retroscena su Il Cantante Mascherato: finti malori e richieste assurde di Milly

In queste ore, uno degli addetti ai lavori a Il Cantante Mascherato ha rilasciato un’intervista sul portale MOW in cui ha svelato dei clamorosi retroscena sul programma del sabato sera. Lo scorso 18 marzo la trasmissione ha esordito con la sua quarta stagione.

Purtroppo si è trattato di un esordio decisamente deludente, dato che Milly Carlucci è riuscita a farsi doppiare da Amici di Maria De Filippi in termini di ascolti. Ad ogni modo, il fatto eclatante non è questo, ma quello che accadrebbe dietro le quinte dello show. Ecco cosa è stato rivelato.

Malori finti a Il Cantante Mascherato? I clamorosi retroscena

Una persona che lavora nel cast de Il Cantante Mascherato ha raccontato dei retroscena davvero clamorosi sul format. Innanzitutto, la persona in questione è partita da quello che accadde due anni fa a I Ricchi e Poveri. Tutti ricorderanno che uno di loro ebbe un malore, pertanto, l’esibizione fu interrotta e i protagonisti lasciarono lo studio. In verità, però, pare non ci sia mai stato nessun malore.

L’addetto ai lavori, infatti, ha detto che quella fu una strategia per far crescere la curiosità sul programma. In realtà era successo semplicemente che il vestito si fosse scucito, nulla di più. Inoltre, nel corso dell’intervista sono emerse anche delle richieste assurde fatte da Milly Carlucci. Quest’ultima, infatti, pare sia solita chiedere delle modifiche assurde agli abiti, a pochissimo dalla messa in onda della puntata.

Le assurde richieste di Milly Carlucci

Una volta, ad esempio, la conduttrice contattò un costumista alle 23:30 di sera per chiedere la modifica di un costume, considerando che la puntata sarebbe andata in onda all’indomani. Per non parlare, poi, di una delle ideatrici delle maschere che darebbe luogo a dei disegni davvero assurdi, che poi risulta complesso assemblare e rendere un capo unico. Molte volte, inoltre, è anche capitato di ricevere delle richieste da soddisfare in troppo poco tempo a disposizione.

Altro elemento di disturbo de Il Cantante Mascherato pare sia anche il potere decisionale dato ai concorrenti. Milly, infatti, chiede loro che animali si sentano. Se loro danno risposte assurde, tipo un idra a sette teste, i costumisti devono mettersi a lavorare per la realizzazione di tale capo. Insomma, retroscena davvero assurdi e clamorosi che, al momento, non sono stati ancora commentati dalla padrona di casa. Non resta che attendere per vedere se lo farà.