Uomini e donne: è già finita tra Ivan e Gloria, lui le avrebbe mentito

Solo qualche giorno fa la coppia se così si può definire aveva annunciato la loro storia. Ivan Di Stefano aveva abbandonato il programma per conoscere Gloria Nicoletti che a sua volta aveva deciso di lasciare dopo l’ennesimo No di Riccardo.

Una conoscenza che è durata forse pochissime settimane e ad annunciarlo è stata proprio lei stessa poco fa sul suo account ufficiale

Finita la storia tra Gloria e Ivan: cosa è successo

Sembra davvero una storia seria, che potesse durare quella appena iniziata tra Gloria ed Ivan. Eppure qualcosa è successo perchè poco fa l’ex dama ha postato sui social una frase che subito ha lasciato pensare il peggio. L’ex dama ha annunciato definitivamente la rottura con Ivan.

Queste le sue parole: “Vi ringrazio per la gentilezza ma forse in amore non sono proprio fortunata, ha scritto. Tu sai a cosa mi riferisco, se una persona sbaglia prima di iniziare per è già finita.” Per il momento Gloria ha preferito non aggiungere altro, quindi ha deciso di non entrare nei dettagli della rottura. Ma cosa sarà successo? Lui l’ha presa in giro?

Uomini e donne, Gloria Nicoletti e la delusione con Riccardo

Ennesima delusione per Gloria Nicoletti che purtroppo come ha scritto su Ig ha preso una bella batosta. Solo pochi mesi fa ci ha provato e creduto diverse volte con Riccardo Guarnieri senza però trovare il giusto compromesso.

La dama ha cercato di andarlo incontro in tutti i modi eppure lui alla domanda di lei nell’uscire dal programma ha rifiutato. La Nicoletti ha sempre detto di essere molto interessata al cavaliere e per questo motivo non venendo compresa ha preferito abbandonare il programma. Ora dopo le poche settimane di conoscenza con Ivan si è ritrovata punto e a capo. Eppure solo pochi giorni fa lui aveva detto “se son rose fioriranno”