Un posto al sole anticipazioni 27 marzo 2023: Speranza in pericolo, qualcuno sta escogitando qualcosa

Lunedì 27 marzo 2023 inizia una settimana dedicata alla sopa Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che come sempre non mancheranno i colpi di scena e la trama questa volta si concentrerà su Speranza e su Marina.

La Giordano, purtroppo è in ansia per quello che è accaduto ad Irene. La donna si sente in colpa e non si perdona quanto successo. Speranza invece non sa che la sua storia con Samuel è in pericolo, qualcuno vuole soffiarle il ragazzo.

Un posto al sole anticipazioni: Irene cade, Marina preoccupata

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 27 marzo ci fanno sapere che Marina non riesce a evitare che la piccola Irene sia coinvolta in un piccolo ma pericoloso incidente. La donna non si perdona quanto successo ma purtroppo i suoi pensieri saranno occupati solamente da Lara.

La Martinelli ormai è diventata un chiodo fisso e ora le cose si stanno mettendo davvero malissimo. Dopo quanto successo alla piccola, Serena e Filippo capiscono che Marina non è più la stessa. Infatti, la coppia è in ansia per la Giordano.

Micaela vuole riconquistare Samuel, Speranza in pericolo

Nel corso dell’episodio in questione largo spazio sarà dedicato anche a Manuela. Quest’ultima è preoccupata per amore e non si gode il successo del suo esame. Micaela intanto vuole ancora conquistare Samuel, che invece fa una confidenza a Nunzio. In tutto questo però Speranza è all’oscuro e Mariella teme che la storia d’amore della nipote sia in serio pericolo.

Infine, tra Viola ed Eugenio le cose si mettono sempre peggio. Il Magistrato ha creduto che sua moglie volesse davvero riprovarci con lui e invece sembra che non sia più innamorata. Insomma, per vedere tutti i dettagli dell’episodio continuate a seguirci. L’appuntamento è su Rai 3 alle ore 20.30