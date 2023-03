Pio e Amedeo crollano sul palco, lacrime e commozione in studio: mai visti così

A Felicissima Sera, Pio e Amedeo si sono resi protagonisti di una partita davvero molto divertente e particolare. Per un momento i due, infatti, hanno svestito i panni da comici e hanno versato lacrime d’amore e commozione. Tutto è iniziato quando sul palco è salita Elisa che ha cantato a modo mio.

Prima però entrambi si sono imbattuti in un monologo sui figli, sostenendo in un primo momento quando i frutti di questo amore spesso intralcino la vita degli adulti. Un ragionamento che però ha lasciato presto il posto a un secondo monologo su quanto amore possano dare lo stesso i figli.

Pio e Amedeo in lacrime sul palco di Felicissima Sera

I due comici foggiani hanno poi presentato sul palco Elisa che ha cantato A modo mio. I due comici ascoltando le parole del brano, e avendo accanto le loro bambine, si sono sciolti in lacrimoni.

Infatti, sia Pio che Amedeo sono scoppiati a piangere sul palco. Un momento toccante sia per loro ma anche per gli stessi spettatori che per la prima volta hanno visto un lato dolce e delicato del loro carattere. Posando la corazza che da sempre cercando di avere in televisione i due si sono mostrati due padri pieni di amore…

Vita privata dei due comici

Pio nel 2016 è convolato a nozze con la sua storica fidanzata Cristina. I due sono fidanzati dal 2006. Nel dicembre del 2016 è nata la loro figlia Chiara. Anche Amedeo è sposato, da anni condivide con Maria una bellissima storica d’amore, anche se si sa pochissimo.

Quel che è certo è che hanno due bambini: uno nato nel 2015 e l’altro nel 2018. Oltre ad essere uniti professionalmente i due comici sono uniti anche da una profonda amicizia. Da qualche anno, i due non vivono nella stessa città, Amedeo abita a Foggia e Pio si è trasferito a Milano.