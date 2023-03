Michelle Hunzkier e Eros Ramazzotti hanno avuto un “richiamino” di recente? Piovono dubbi

Michelle Hunzkier ieri sera è stata ospite di Felicissima Sera da Pio e Amedeo. La conduttrice televisiva è stata protagonista di varie e domande e risposta scomode che hanno fatto discutere e non poco il popolo della rete.

In particolar modo a mandare in crisi i telespettatori le domande sul suo rapporto con gli ex. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker c’è stato del tenero di recente?

“Qual è il segreto di questa amicizia? ha detto Pio a Michelle sul palco di Felicissima Sera. Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha risposto sorridendo la presentatrice. Ci ha pensato Amedeo a mettere del pepe, domandando senza troppi giri di parole se con il cantante romano abbia avuto dei rapporti intimi di recente, da quando cioè ha riallacciato con lui i rapporti. “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”. “Ogni tanto sì, per educazione…”, la risposta sorprendente della Hunziker.

In studio sono piovuti applausi, con la conduttrice che si è subito corretta: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”. Dopo la sua prima affermazione però nessuno più ha creduto alla seconda e per tanti tra di loro c’è stato davvero qualcosa. Infatti, proprio durante lo spettacolo di Michelle Impossible tutti hanno notato l’affinità e la complicità tra l’ex coppia.

Dopo Eros largo spazio anche a Tomaso Trussardi. Con Trussardi è finita ma ci vogliamo bene”, ha sottolineato Michelle. Amedeo ha subito rimesso del pepe sull’intervista: “E c’è stato il richiamino anche con lui?”. “Ma che domanda è?”, la risposta di Michelle che ha poi sottolineato che in questo momento è single.