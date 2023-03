Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Silvio hanno consumato? Gli ultimi aggiornamenti

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne si è tornati a parlare della frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere 71enne Silvio Venturato, cavaliere che è arrivato col preciso proposito di far perdere la testa alla dama. I due si stanno frequentando da diverso tempo e proprio nell’ultima puntata Silvio ha messo Gemma alle strette. La sua richiesta è stata molto esplicita infatti ha detto” o la finisce col romanticismo e si concede nell’intimità, o tra loro è finita”. Cosa sarà successo in questi giorni? La Galgani si è concessa?

Nonostante i dissidi dovuti alla reticenza di lei, che in un paio di occasioni hanno portato lui a pensare di interrompere la loro conoscenza, tra Gemma Galgani e Silvio Venturato la frequentazione sta procedendo.

Uomini e donne, Gemma e Silvio: come procede la conoscenza?

Certo, la Galgani si è lamentata spesso delle proposte molto spinte dal parte del cavaliere ma nonostante questo lei ha deciso di andare avanti. Silvio è una persona che va molto di fisico e spesso anche con le parole esagera.

Nonostante le sue giustificazioni, Gemma è stata messa con le spalle al muro anche dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali le hanno chiesto come mai continuasse a scansare Silvio, mentre in passato è sempre stata lei quella più propensa a passare al lato fisico della conoscenza.

Inoltre, Gianni ha quasi l’impressione che Gemma sia quasi schifata dal suo pretendente e non capisce perchè continua a tenerlo. Il sospetto è che sia solo per una questione di essere protagonista a centro studio. Intanto, Silvio nell’ultima puntata si è anche autoinvitato a casa della dama, confessando di voler passare una notte con lei.

Anticipazioni: la Galgani e Venturato hanno consumato?

La domanda adesso che tutti si chiedono è se Gemma e Silvio hanno consumato in questi giorni. I due si sarebbero dovuti vedere e trascorrere del tempo insieme. Visto l’ultimatum di lui Gemma non avrebbe avuto scampo ma per ora ancora non abbiamo aggiornamenti. Lo scopriremo nelle prossime registrazioni, quando si parlerà dell’argomento. Ma dalle anticipazioni e i rumors vicini agli ambienti Mediaset, sembra che Gemma Galgani abbia nuovamente rifiutato il suo spasimante.