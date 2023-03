Uomini e donne, scoppiata altra coppia: lui beccato in flagrante! Che figura

Un’altra coppia del trono over è scoppiata! Questo è quanto si apprende in queste ore… Si tratta di una coppia che tra l’altro si era formata da pochissime settimane ma purtroppo un tradimento di lui ha rovinato tutto. Stiamo parlando di Gloria Nicoletti e Ivan di Stefano.

Pochi giorni fa, i due erano usciti allo scoperto dopo che tanti telespettatori del format di Canale 5 avevano notato l’assenza del cavaliere nel parterre. Di Stefano ha lasciato il programma per corteggiare Gloria, che a sua volta in precedenza aveva lasciato lo studio a causa di Riccardo. Tra di loro però sarebbe già tutto finito, in quanto il cavaliere l’avrebbe tradita.

Uomini e donne: è finita tra Gloria ed Ivan

A rivelare che la conoscenza tra Ivan e Gloria è terminata è stata la stessa dama poche ore fa. Prima ha postato un messaggio scrivendo semplicemente che tra di loro era tutto finito senza entrare nei dettagli. L’ex dama di Uomini e donne ha prima ringraziato tutti i fan che in questi mesi le sono stati vicino sperando che prima o poi potesse trovare la sua anima gemella.

Sembra che in Ivan ci ha creduto ma un suo comportamento sbagliato ha rovinato tutto. Poche ore dopo questo messaggio, la Nicoletti ne ha postato un altro, smascherano Di Stefano davanti a tutti.

Il messaggio di Gloria e la figura imbarazzante di Ivan

Se la tua sincerità vuol dire ammettere che corteggi altre donne oltre me allora grazie, ha fatto sapere Gloria su Ig. Visto che ho dei vocali tuoi dove ammetti di aver sbagliato ad inviare i messaggi facendo complimenti ad altre donne preferisco procedere per la mia strada.

Mi dici frasi importanti e poi ti dedichi ad altre persone, sinceramente non è bello. Non siamo nel programma di Ued. No comment ti consiglio di guardarti allo specchio visto che vuoi passare da pulito e non lo sei.” Insomma, dalle parole della Nicoletti si può capire che Ivan si è comportato malissimo e ovviamente non ha nessuna intenzione di perdonarlo.