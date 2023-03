Anticipazioni Verissimi 25 marzo 2023: tutti gli ospiti attesi di oggi

Oggi su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin è pronta ad ospitare nel suo salotto i ragazzi di Amici, quelli eliminati nelle ultime puntate.

Ma non solo, la conduttrice intervisterà anche Costanza Caracciolo, compagna di Bobo Vieri.

Anticipazioni Verissimo: da Amici alla top model

Ci attende una nuova puntata ricca di emozioni e tanto divertimento a Verissimo oggi. Nel suo salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, Silvia Toffanin come detto, aprirà la strada al nuovo appuntamento di Amici 22 in programma in prima serata. Ospiti Nicolò Di Girolamo, in arte NDG, e Megan. Il giovane cantante romano e la ballerina toscana racconteranno la propria esperienza al talent show di Maria De Filippi, da cui sono stati eliminati settimana scorsa.

Spazio poi a un’altra ospite “di casa” di Canale 5 come Costanza Caracciolo. L’ex velina di Striscia la notizia (per quattro edizioni consecutive, con Federica Nargi) sarà negli studi di Cologno Monzese per raccontarsi tra carriera e vita privata, legata indissolubilmente al marito Bobo Vieri e alle loro due figlie Stella e Isabel. In studio arriveranno anche la Carol Alt, il nuotatore Manuel Bortuzzo e l’attrice Arianna Bergamaschi,

Dove e quando vederlo

Ricordiamo che anche domani pomeriggio Silvia Toffanin va in onda con un altro appuntamento. La puntata è visibile in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate del talk show nel pomeriggio: appuntamento a partire dalle 16:00. Per domani, invece, sono attesi Carolyn Smith che parlerà della sua malattia e del dramma che sta vivendo dopo aver scoperto di avere di nuovo il tumore e genitori di Angela Celetano che a distanza di venti anni sono ancora alla ricerca della verità sulla loro bambina.

Inoltre, la storia di un’amicizia, quella tra Stefania Orlando e Anna Pettinelli; i tre giudici del serale di “Amici” Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.