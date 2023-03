U&D, spunta già il nome della tronista del prossimo anno: lei famosissima

Ancora non è terminata questa edizione di Uomini e donne che già si pensa alla prossima. Chi saranno i nuovi tronisti della nuova stagione?

A quanto pare nei giorni scorsi un noto personaggio molto amato e seguito in tv ha lanciato un appello direttamente alla De Filippi, chiedendole di metterla sul trono Stiamo parlando di una ragazza che di recente ha lasciato la casa del GF Vip ma che a quanto pare sarebbe già disposta a mettersi in gioco in questo nuovo format

Ex Vippona lancia un appello alla De Filippi

A distanza di settimane dall’uscita dalla Casa del GF Vip 7, Sarah Altobello ha lanciato un appello alla conduttrice di “Uomini e Donne”. La showgirl si è raccontata ai microfoni di “Casa Chi” e nel corso dell’intervista ha parlato anche della proposta di matrimonio di Tony Toscano.

La Altobello possiamo dire è stata una delle concorrenti più amate della settima edizione del GF Vip. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia si è conclusa poche settimane fa in maniera inaspettata. Dopo essere stata eliminata ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta tv, dal suo manager Tony Toscano

. A Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna, la showgirl ha confessato di essere single e ha anche affermato di essere disposta a partecipare al programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”.

Uomini e donne: Sarah Altobello si propone peri l trono over

Sarah ha fatto sapere ch tra lei e Tony c’è solo una bella amicizia. Ha voglia di innamorarsi e quale posto migliore se non a Uomini e donne. Proprio per questo motivo la show girl ha lanciato una proposta a Maria chiedendole di chiamarla al trono over. “Magari potessi andare al Trono Over! Facciamo un appello a Maria! Mai dire mai, non mi dispiacerebbe la cosa!”. Risponderà la conduttrice al suo appello?