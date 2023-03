Uomini e donne anticipazioni, Alessio Corvino è tornato: Lavinia sceglie lui?

Tra poche si registrano nuove puntate di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pungaloni è possibile che Lavinia Mauro oggi faccia la sua scelta.

L’avevamo lasciata negli studi Elios triste e in lacrime dopo che Alessio Corvino aveva deciso di non presentarsi in puntata. Ma cosa accadrà adesso? Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere.

Uomini e donne anticipazioni: Alessio Corvino torna da Lavinia

Alcune fan appassionate di Uomini e donne ha noto fatto sapere a Pungaloni che Alessio il red è a Roma in queste ore. Il giovane molto probabilmente, si sta dirigendo negli studi per la nuova registrazioni che ci sarà tra poche ore. Corvino era in stazione e si è fermato con alcune sue fans a fare foto, il ragazzo è apparso sereno e molto disponibile.

Ovviamente, la sua presenza in studio oggi potrebbe portare Lavinia ad una scelta. La tronista ormai da mesi sembra ancora confusa su chi portare a casa, anche se nei giorni seguenti quel suo pianto nel non vedere il ben napoletano ha spiegato tutti.

Lavinia Mauro, chi sceglie la tronista?

Oggi 25 marzo saranno registrate le nuove puntate di Uomini e donne. Al momento non sappiamo cosa accadrà in studio ma quel che possiamo dire con certezza è che Alessio Corvino è tornato. In molti credevano che il giovane avesse abbandonato il programma lasciando la Mauro da sola. Infatti, qualcuno ha addirittura ipotizzato che anche lei avrebbe abbandonato il trono senza una scelta, dato che per lei era rimasto solo Alessio il Moro.

La presenza del giovane napoletano adesso può cambiare tutto, è probabile che Lavinia possa scegliere anche tra poche ore. nel corso di questa registrazione quindi avremmo più certezze, al momento quindi non ci resta altro che attendere…