Uomini e donne anticipazioni: Silvio molla Gemma dopo la cena, lei abbandona lo studio, Alessio Corvino torna

Il 25 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Largo spazio come sempre a Gemma e Silvio ma anche a Lavina Mauro che ormai è vicinissima alla scelta. Per lei infatti è tornato Alessio Corvino, ma per adesso la ragazza ancora non si è detta pronta a concludere il programma. Ma vediamo insieme i dettagli.

Uomini e donne anticipazioni: Alessio Campoli torna in studio

Alessio Corvino è tornato a Uomini e Donne ma ha fatto sapere che in settimana ha chiesto di Lavinia. I due sono usciti in esterna in un parco ma non si sono baciati. Lui è apparso molto dispiaciuto per il fatto che lei non abbia fiducia nella sua persona. Alla fine hanno chiacchierato e pare si siano chiariti. Campoli, invece in studio ha fatto sapere per la prima volta di sentire di non essere lui la scelta.

Poi si è passati alla tronista Nicole. La giovane ha portato in esterna Andrea e Carlo. Con il primo c’è stato un bacio. Con il secondo prima di scoprire cosa è successo tra la ragazza e l’altro corteggiatore è arrivato contento poi ha cambiato umore. Di Luca Daffrè infine non se ne è parlato.

Trono Over: Gemma e Silvio, come è andata la cena?

Come è finita la famosa e tanto attesa cena tra Silvio e Gemma? Questa è la domanda che tutti si chiedono. Beh, le anticipazioni fornite da Lorenzo Pungaloni ci fanno sapere che i due si sono visti e sentiti in settimana.

Inoltre, si sono incontrati per la cena a casa di lui ma quando Silvio si è seduto sul divano a petto nudo accanto alla dama, lei ha fatto un passo indietro, avendo timore. Lui usava il suo tipico linguaggio colorito e lei si è bloccata. Il cavaliere lamenta il fatto che quando lui si raffredda eli corre a cercarlo ma ormai è stufo di questa situazione.

Intanto, Maria annuncia due dame per il bell’uomo e alla fine questa volta le tiene. Gemma scoppia così a piangere e lascia lo studio in lacrime. Tina la insegue, e alla fine riesca a convincerla a ritornare. Silvio comunque vuole chiudere con la Galgani.