Uomini e Donne spoiler 27 marzo: Gemma e Silvio hanno fatto l’amore? Lei in lacrime

Lunedì 27 marzo a Uomini e Donne andrà in onda la prima parte della registrazione effettuata il giorno 25 marzo. In tale occasione, dunque, vedremo che buona parte della puntata sarà dedicata a Gemma e Silvio.

I due erano rimasti che si sarebbero dovuti incontrare in un luogo piuttosto appartato per avere il loro primo incontro d’amore. Ebbene, questo sarà avvenuto? Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, sembra che qualcosa sia andato storto. Vediamo cosa.

Gemma e Silvio parlano della loro notte a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di lunedì 27 marzo di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani e Silvio siederanno al centro dello studio. I due racconteranno di quello che hanno fatto in questi giorni e sveleranno se hanno avuto una notte di passione oppure no. I due spiegheranno di essersi incontrati a casa di lui. Hanno cenato insieme e, ad un certo punto, la situazione si è fatta un po’ più calda.

Silvio, infatti, si è messo a petto nudo ed ha cominciato a provocare la dama. Il cavaliere ha adoperato, come sempre, un linguaggio piuttosto colorito. Nel vederlo così propenso ad avere dei rapporti intimi, Gemma si sarebbe irrigidita. Per tale ragione, pare proprio che tra i due non sia scoppiata la passione. In studio i due avranno una discussione durante la quale lui manifesterò anche la volontà di chiudere questa conoscenza.

Spoiler 27 marzo: Galgani in lacrime,, arrivano nuove dame

Dopo un bel tira e molla, però, decideranno di continuare. Per Silvio, però, scenderanno delle nuove dame. Contrariamente a quanto accaduto nella volta precedente, l’uomo deciderà di tenerle e di iniziare a guardarsi attorno. Ebbene, questa scelta genererà molto turbamento in Gemma. Nella puntata del 27 marzo di Uomini e Donne, infatti, la dama scoppierà in lacrime e lascerà lo studio.

Tina Cipollari la inseguirà nella speranza di calmarla, ma non mancheranno le solite prese in giro dell’opinionista. Dopo il suo intervento, Gemma rientrerà in studio ma sarà molto provata. Gli opinionisti, però, non faranno che attaccarla in quanto è lei che si sta comportando in maniera fredda con Silvio. Per Armando, poi, vedremo che arriverà una nuova signora e lui deciderà di tenerla. Grande assente, per l’ennesima volta, sarà Riccardo Guarnieri. Come mai il cavaliere non sta più prendendo parte al programma? Forse avrà deciso di cercare l’amore altrove?