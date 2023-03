Uomini e donne anticipazioni: Silvio molla Gemma e lei abbandona lo studio, un’assenza tra gli over preoccupa

Il 25 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni fornite da lorenzo Pungaloni ci fanno sapere che tra Gemma e Silvio sembra davvero tutto finito. I due dovevano vedersi per cena ma qualcosa purtroppo non è andata come voleva il cavaliere.

Intanto, Alessio Corvino è tornato per Lavinia e a breve sicuramente ci sarà la scelta. Infine, un’assenza continua a preoccupare i fan: di Riccardo Guarnieri nemmeno l’ombra.

Uomini e donne, trono classico: Alessio ritorna, Nicole bacia Andrea

Sabato 25 marzo si sono registrate nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Andiamo a scoprire cos’è successo nel trono classico grazie alle anticipazioni di Lorenzopugnaloni.it. La marchesa aveva detto chiaramente che non sarebbe andata a cercarlo, in quanto stanca di inseguirlo e che se lui avesse voluto rientrare “in gioco” avrebbe dovuto chiederle scusa.

In effetti è successo proprio questo. In settimana Corvino ha cercato Lavinia e i due hanno fatto un’esterna in un parco. Il corteggiatore campano si è detto dispiaciuto che la tronista non si fidi di lui, e alla fine si sono chiariti. Alessio Campoli, dopo aver visto quanto successo,si è detto convinto di non essere la scelta. Tuttavia Lavinia ha fatto un’esterna anche con lui e ha ballato con entrambi, ma con nessuno dei due c’è stato il bacio. Nicole invece è uscita con Carlo e Andrea, con il secondo c’è stato un bacio. Come sempre, il trono over regala grandi emozioni. Al centro studio di nuovo Gemma e Silvio che si ritrovano a raccontare quanto successo alla famosa cena.

Anticipazioni: Tra Silvio e Gemma è finita

Silvio e Gemma hanno passato la serata a casa del cavaliere. Le cose sembravano andare per il meglio, ma quando Silvio si è seduto sul divano a petto nudo usando il suo solito linguaggio colorito, Gemma si è bloccata. Nonostante Silvio fosse determinato a fare l’amore con la dama torinese, alla fine i due non hanno dormito insieme. In studio Silvio si lamenta del fatto che quando lui tenta il contatto fisico Gemma si blocca, quando invece lui si raffredda la dama lo cerca.

Tina Cipollari attacca Gemma, ricordandole che in passato non si è mai posta certi problemi con gli uomini e ribadendo che secondo lei non è attratta da Silvio. Per il cavaliere scendono due donne e lui decide di tenerle. Questo gesto scatena la gelosia della Galgani che abbandona lo studio il lacrime. A riportarla al suo posto ci penserà Tina.. Alla fine Silvio decide di chiudere con la piemontese. Come ci fanno sapere gli spoiler, tra il parterre maschile un’assenza non è passata inosservata. Riccardo Guarnieri, infatti, nemmeno in questa registrazione, si è presentato… Al momento però non sappiamo cosa sia successo