Uomini e donne anticipazioni: Silvio lascia il programma, segnalazioni su Armando, Lavinia annuncia la scelta

Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Uomini e donne. Senza ombra di dubbio questa puntata è stata davvero ricca di colpi di scena. Grazie a lorenzo Pungaloni infatti possiamo svelare in anteprima ogni dettaglio di ciò che è accaduto sia al trono classico che over.

Gemma e Silvio sembra si siano lasciati, mentre Armando ha scatenato il caos. Ha mandato via la ragazza arrivata il giorno precedente, ma oggi ne ha tenuta un’altra. Infine, Nicole è uscita con Carlo e si sono baciati, mentre Riccardo Guarnieri continua a frequentare Valentina. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Anticipazioni Uomini e donne: E’ finita per Gemma e Silvio, lui lascia il programma

Gemma e Silvio non hanno consumato e questo ha mandato su tutte le furie il cavaliere. I due hanno discusso animatamente in studio, parlando sempre del fatto che la torinese quando è vicino a lui è fredda. Per questo motivo Silvio ha deciso di abbandonare il programma, dicendo basta!

Armando invece ha chiuso con la dama arrivata per lui il giorno seguente ma ha deciso di conoscerne un’altra arrivata oggi. Tale decisione ha mandato su tutte le furie ancora una volta Gianni e Tina e alla discussione si è unita anche Paola. Alla fine Incarnato è stato accusato di avere una donna fuori dal programma.

Registrazione 26 marzo 2023: cosa è successo al Trono Classico

Per quanto riguarda il Trono Classico invece Nicole è uscita con Carlo e tra loro due c’è stato un bacio molto appassionato. Di conseguenza Andrea è rimasto malissimo ed è andato su tutte le furie.

Infine, Lavinia finalmente ha annunciato la scelta: nella prossima registrazione anche la Mauri lascerà il programma con il suo fidanzato. Luca D’affrè invece è uscito in esterna con Alessandra ed Ilaria ma con nessuna delle due ha trovato feeling.