Domenica In, ancora scandalo! Mara fulmina l’ospite con lo sguardo: scatta la censura

Anche questa domenica 26 marzo 2023 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre tanti ospiti e tante novità nel salotto di Zia Mara ma come spesso accade non sono mancate nemmeno le polemiche.

Tutto è accaduto a causa di Iva Zanicchi che ancora una volta ha esagerato con termini e modi, tanto da costringere Mara Venier alla censura.

Iva Zanicchi ripresa da Mara, scatta la censura

Iva Zanicchi come sempre non si contiene. Ospite di Domenica In nella puntata in onda il 26 marzo su Rai 1, la cantante non si è davvero contenuta, facendo scattare la solita censura. Ricordando il compianto Paolo Limiti, l’artista si è spazientita a causa dell’utilizzo del microfono.

Da qui la parolaccia: “Eh, ma caz***“, ha scandito scatenando la reazione di Mara Venier che l’ha fulminata con lo sguardo invitandola a tornare a parlare di Limiti. “Metti giù il microfono e ritorniamo a Paolo”, ha chiosato la padrona di casa.

Domenica In: la brutta figura di Sgarbi

Infatti, la Venier ha subito ricordato la clamorosa gaffe commesso da Sgarbi la settimana precedente. Il critico d’arte si era presentato con le due figlie, Alba ed Evelina. La Venier ha ricordato che proprio Evelina è del 2000. Immediata la reazione scomposta di Sgarbi: “Sei del 2000? Devi stare attenta, allora… C’era una mia assistente che diceva che quelle nate nel 2000 sono tutte tr***“. In studio è subito calato il gelo e la sua battuta non è piaciuta affatto al popolo web.

Infatti, dopo la pubblicità, Sgarbi ha subito cercato di evitare il peggio spiegando cosa volesse dire e precisando che non voleva offendere nessuno ma il danno ormai era già fatto. “Ho detto due cose sbagliate: la prima sposarsi un ricco, che era una battuta; l’altra la battuta sulle tr… che non era mia, ma di una mia ex assistente». Subito dopo si è scusata anche Mara Venier, affermando di dissociarsi totalmente dalla ‘battuta.