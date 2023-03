Profilo ufficiale di Mediaset hackerato: voltano insulti e parolacce per due conduttrici famosissime

Caos sul profilo Tweeter di Mediaset. Nelle scorse si è scatenato un vero e proprio putferio dopo l’espitata di Barbara D’Urso da Mara Venier a Domenica In.

A quanto si apprende il sito della rete del Biscione è stato ackerato e da qui sono volati insulti e parole volgari nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5.

Profilo ufficiale Mediaset hackerato: scoppia il caos

A Domenica In c’è stata ospite Gabriella Labate, moglie di Raf e amica stretta di Barbara d’Urso. Con grande sorpresa quest’ultima ha inviato un video messaggio alla sua amica ma anche alla collega. Infatti, proprio la D’Urso ha speso belle parole per Mara, facendole i complimenti per la sua trasmissione. E proprio sotto un un commento di un utente di Twitter che ha riportato l’apparizione della d’Urso su Rai Uno, è giunta una risposta tanto surreale quanto volgare da parte dell’account ufficiale Mediaset.

“Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy”. Questo il messaggio QuiMediaset, probabilmente rivolto a Mara Venier e alla collega Barbara d’Urso. La questione è immediatamente cominciata a circolare in rete, provocando indignazione e stupore. “Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy”. Questo il messaggio rivolto alla Venier e alla D’urso da parte dell’acker.

Solidarietà alle donne direttamente interessate da queste offese, anche se è facile immaginare chi possano essere. Chissà chi è “Silvy”, la persona a cui stava rispondendo.#DomenicaIn pic.twitter.com/S7lGoF9IfO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 26, 2023

La Venier e la D’Urso umiliate pubblicamente

Mediaset accortasi di quanto accaduto ha subito cercato di intervenire prima che la situazione degenerasse. Infatti, ha praticamente cancellato il commento specificando che quanto accaduto è stato dovuto a causa di un attacco hacker.

“Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disturbo“. Dopo tale tweet il profilo QuiMediaset è stato disattivato dalla piattaforma.