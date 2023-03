Quando ci sarà la scelta di Lavinia a Uomini e Donne? Ecco quando andrà in onda

Lavinia Mauro è prossima alla scelta a Uomini e Donne. Dopo che due suoi colleghi di trono abbandonarono il loro percorso e Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli, anche per lei è giunto il momento di portare a compimento il suo percorso.

Nel corso di questo fine settimana sono state effettuate due nuove registrazioni di Uomini e Donne e, in tale occasione, sono stati fatti degli interessanti annunci sul momento conclusivo del percorso della giovane. Ma quando andrà in onda questo evento? Vediamo cosa è emerso.

Quando sarà la scelta di Lavinia Mauro?

Molto presto, Lavinia Mauro farà la sua scelta a Uomini e Donne. La giovane ha annunciato di essere pronto a compiere questo grande passo. Ebbene, a quanto pare, nella prossima registrazione del talk show di Maria De Filippi ci sarà questo lieto evento, lieto almeno è ciò che si spera. Stando a quelli che sono i ritmi degli ultimi tempi, la prossima registrazione del programma pomeridiano incentrato sui sentimenti dovrebbe essere sabato prossimo, 1 aprile. Considerando il giorno chissà che non venga fatto qualche “simpatico” scherzo alla giovane.

Se le cose dovessero andare in questa direzione, cosa accaduta nelle ultime settimane, dato che si è sempre registrato di sabato e domenica, dunque, la messa in onda dovrebbe essere molto vicina. In questa settimana, infatti, andrà in onda il contenuto di quanto registrato tra ieri e l’altro ieri. Se la scelta di Lavinia sarà effettuata sabato, quindi, la messa in onda su Canale 5 dovrebbe avvenire tra martedì e mercoledì prossimo, ovvero, 4 e 5 aprile.

Chi sceglierà Lavinia a Uomini e Donne?

Ma su chi ricadrà la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne? La ragazza è apparsa molto combattuta nelle ultime puntate tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Specie con quest’ultimo ci sono stati dei diverbi piuttosto accesi in quanto la giovane non si fida di lui. Stando a quanto emerso dalle ultime registrazioni, però, sembra che tra loro ci sia stato finalmente un riavvicinamento.

Con Campoli, invece, le cose sono sempre state piuttosto tranquille, forse fin troppo. Al momento, dunque, non si sa chi possa essere la scelta di Lavinia, tuttavia, in molti credono che essa ricadrà su Corvino. L’atteggiamento della ragazza nei suoi confronti è sempre sembrato quello di una persona che stesse aspettando da lui una dimostrazione. Sarà arrivata?