Uomini e donne anticipazioni: clamoroso addio al programma per un cavaliere

Nei giorni scorsi si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne. Come sempre largo spazio al trono over che ha regalato grandi colpi di scena. In particolar modo un’assenza e un addio hanno fatto molto discutere. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Anticipazioni Uomini e donne: un cavaliere lascia il programma

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che un cavaliere ha abbandonato il programma. Si tratta di Silvio che dopo aver chiuso definitivamente con Gemma ha voluto lasciare il parterre.

Il settantenne si è detto molto deluso dal comportamento della Galgani e come già aveva anticipato, per loro non ci sono più chance. Nel dettaglio la piemontese non ha voluto concedersi o meglio non ha voluto approfondire la conoscenza. Questo il motivo per cui Silvio ha detto addio al format.

Una decisione che ha lasciato tutti senza parole, compresa Gemma Galgani che è scoppiata a piangere. Nonostante la tristezza della dama per lei non sono mancate critiche sia da parte di Tina che da parte di Gianni. I due opinionisti sono convinti che Silvio abbia fatto bene a comportarsi così e che questa volta la colpa sia totalmente della piemontese

Riccardo Guarnieri, preoccupa la sua assenza al Trono over

In queste due registrazioni di Uomini e donne che si sono svolte questo week end un’altra assenza ha lasciato perplessi. Si tratta di Riccardo Guarnieri. Almeno in quella di sabato il cavaliere non si è presentato ma nella puntata di domenica il bel quarantenne ha fatto il suo ritorno.

Qualcuno ha pensato che anche lui avesse lasciato il programma, ma a quanto pare avrà avuto solo qualche piccolo problema. Il tarantino sta continuando a conoscere la giovane trentenne arrivata di recente per conoscerlo. I due si sentono e si vedono ma al momento, non è scattato nulla di importante.