Ilary Blasi e Bastian Muller stanno fingendo? “Tutta una copertura” (FOTO)

In questo periodo sta generando molto sgomento il consolidamento della storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Ad ogni modo, sul web c’è chi sostiene che i due, in realtà, non stiano davvero insieme.

L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha condiviso la segnalazione di una sua fan la quale ha fatto delle dichiarazioni piuttosto pretenziose sulla coppia. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Segnalazione su Ilary Blasi e Bastian Muller

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller è finta? Questo è il dubbio che sta sorgendo a molti utenti del web. Tutto è cominciato da una segnalazione diffusa dall’influencer Deianira Marzano. La donna ha riportato il commento di una persona che la segue, la quale ha dichiarato che i due stiano insieme solo per “copertura”. Questo intervento è nato a seguito della divulgazione della stessa Deianira di un video in cui i due sembravano più innamorati che mai intenti a godersi un momento di ilarità.

Naturalmente, la segnalazione in questione va presa con le doverose distanze. Per il momento, infatti, non ci sono prove certe volte a testimoniare l’effettiva “finzione” del rapporto tra i due. Inoltre, non si sa neppure che cosa si intenda con il fatto che la loro sia una copertura. Cosa dovrebbe coprire? Forse il fatto che Ilary starebbe ancora male per la fine del matrimonio con Francesco Totti o c’è dell’altro? (Continua dopo la foto)

Ultimo avvistamento di Ilary e il suo compagno

Insomma, almeno per il momento la situazione sembra piuttosto intricata e non ci son abbastanza informazioni per poter dare per certa questa segnalazione. Nel frattempo, Ilary Blasi e Bastian Muller stanno continuando imperterriti a godersi la loro relazione, vera o finta che sia. Nel corso della giornata di ieri, infatti, i due hanno approfittato dell’anticipata ondata di bel tempo per trascorrere una tranquilla giornata al mare.

Alcune persone, infatti, li hanno avvistati in reciproca compagnia sulle spiagge di Ostia. I due sembravano molto complici e molto in sintonia l’uno con l’altra. Nulla, dunque, che facesse presagire la possibilità di una certa finzione tra loro. Ad ogni modo, in queste circostanze il tempo sarà galantuomo. Quindi, non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire o per vedere se, magari, la conduttrice deciderà di intervenire sulla faccenda in qualche modo.