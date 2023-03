Mara Venier reagisce agli insulti sul profilo Mediaset hackerato: la drastica decisione

Ieri sera si è verificato un fatto piuttosto increscioso sull’account Mediaset di Twitter. Nello specifico, pare che tale profilo sia stato hackerato e siano stati mandati degli insulti a Mara Venier e Barbara D’Urso.

La conduttrice di Domenica In ha reagito a quanto accaduto e, stando a quanto emerso da un suo commento, pare non l’abbia presa affatto nel migliore dei modi. Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto e qual è stata la posizione di Mediaset.

Profilo Mediaset hackerato, insulti a Mara Venier e Barbara D’Urso: le reazioni

In queste ore si è verificato un fatto alquanto clamoroso sull’account Twitter di Mediaset. Qualcuno ha hackerato tale profilo ed ha mandato insulti a Mara Venier e Barbara D’Urso. Nello specifico, è stato commentato l’intervento a sorpresa della seconda nel programma domenicale della sua collega. Sul profilo aziendale, infatti, è stato divulgato il video in questione e poi è stata aggiunta una didascalia alquanto pungente e offensiva.

Nello specifico, le due donne sono state definite delle “tr**e”. Subito dopo la divulgazione di tale contenuto, i vertici dell’azienda hanno preso le distanze da quanto accaduto, sta di fatto che hanno effettuato una comunicazione di servizio. Al suo interno è stato annunciato che ci fosse stata una manomissione dell’account ufficiale di Twitter dell’azienda, pertanto, sono state prese le dovute distanze dal velenoso tweet pubblicato.

Mediaset prende una decisione dopo l’episodio increscioso

Ad ogni modo, quello che è accaduto pare non sia stato preso molto bene soprattutto da Mara Venier, la quale ha reagito a tali insulti. Su Instagram, infatti, un utente ha chiesto alla conduttrice se fosse venuta a conoscenza di quanto accaduto sull’altro social. Ebbene, la donna ha confermato di sapere tutto ed ha ammesso che quello che si è verificato sia una cosa davvero molto brutta.

Barbara D’Urso, invece, almeno per il momento sembra non essere affatto intervenuta sulla faccenda. Ad ogni modo, l’azienda Mediaset è stata costretta a prendere una drastica, ma assolutamente necessaria decisione. l’account Twitter in questione, infatti, è stato definitivamente bloccato. Adesso si è in attesa di capire se e quando sarà aperto un nuovo profilo che, si spera, non divenga nuovamente vittima di un nuovo episodio di hackeraggio. Non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà la vicenda e se ci saranno ulteriori commenti a riguardo.