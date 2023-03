Belen Rodriguez svela tradimenti di Stefano De Martino: poi fa una proposta indecente

Nel corso della messa in onda della scorsa puntata de Le Iene Inside, Belen Rodriguez ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti in merito ai tradimenti di Stefano De Martino. Nello specifico, la donna ha raccontato alcuni retroscena su suo marito ed ha fatto delle confessioni molto interessanti.

Inoltre, ad un certo punto, la showgirl ha fatto anche delle considerazioni piuttosto incisive sul modo in cui si dovrebbero vivere i rapporti di coppia. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Belen fa confessioni sui tradimenti di Stefano

Stefano De Martino ha davvero tradito Belen Rodriguez in passato? A quanto pare si, considerando che la showgirl ha alluso ad alcuni tradimenti subiti durante la scorsa puntata de Le Iene Inside. Nello specifico, la conduttrice della versione tradizionale del programma si è lasciata andare ad un’irriverente intervista. Ad un certo punto, le è stato chiesto di spendere qualche parola su suo marito e di dire se, effettivamente, si sia comportato male nei suoi riguardi.

Ebbene, a tal proposito, Belen ha detto che Stefano è sempre stato molto birichino nella vita di coppia. In seguito, poi, la protagonista ha anche detto di essersi spesso scontrata con lui proprio a causa delle sue “tendenze”. Queste affermazioni, naturalmente, hanno spinto la maggior parte delle persone a credere che i riferimenti della donna fossero proprio ad alcuni presunti tradimenti subiti da suo marito.

La Rodriguez e la proposta sulla poligamia

Belen Rodriguez, dunque, sembra aver confermato che Stefano De Martino si sia reso protagonista di alcuni tradimenti nei suoi riguardi o, comunque, di comportamenti un po’ sbagliati. Proprio alla luce di questo, la showgirl ha fatto una riflessione sulla monogamia. A tal riguardo, ha detto che lei ha sempre vissuto delle relazioni monogame, tuttavia, ci sono dei momenti nella vita in cui sarebbe opportuno prendersi una pausa.

A lungo andare, infatti, la monogamia potrebbe portare l’essere umano a tradire e a comportarsi in maniera sbagliata. Per tale ragione, forse sarebbe meglio prendersi delle piccole tregue. Di pause Belen e Stefano ne hanno prese parecchie. In più occasioni, infatti, si sono lasciati ed hanno avuto delle relazioni con altre persone. In merito alle ipotesi di gravidanza circolate in questi giorni, invece, la Rodriguez non ha fatto alcun tipo di riferimento.