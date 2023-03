Il Paradiso delle signore anticipazioni 29 marzo: Veronica ricatta Gloria

Le anticipazioni della puntata del 29 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Veronica scoprirà una verità alquanto scioccante che riguarda Ezio e Gloria. A tal riguardo, deciderà di agire per vendicarsi.

La situazione sarà piuttosto compromessa anche tra Marcello e Adelaide Le cose tra loro sembreranno piuttosto difficili da riconciliare. Francesco, dal canto suo, metterà sotto torchio Lamantia. Riuscirà a scoprire la verità?

Veronica minaccia Gloria al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 29 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Veronica indagherà su Ezio e Gloria e verrà a conoscenza di quello che c’è tra loro. A tal riguardo, dunque, la donna raggiungerà la Morerau e inizierà a ricattarla per vendicarsi di lei e per assicurarsi che stia per sempre lontana dal suo compagno. Nello specifico, infatti, le dirà di allontanarsi da lui per sempre. Cosa deciderà di fare Gloria?

Intanto, Adelaide le proverà tutte per cercare di risanare i dissapori che si sono venuti a creare tra lei e Marcello. La situazione, però, sembrerà ancora più compromessa del previsto, sta di fatto che i due non riusciranno a trovare un punto d’incontro. Francesco, invece, prima di raccontare tutto quello che ha scoperto di Lamantia, cercherà di avere un confronto con lui. A tal riguardo, lo metterà spalle al muro nella speranza di riuscire a venire a capo della faccenda.

Anticipazioni 29 marzo: la decisione di Gemma

Il rapporto tra Salvatore ed Elvira sembrerà irrimediabilmente compromesso. Dopo quello che ha scoperto la ragazza, infatti, deciderà di non parlare più al giovane Amato in quanto non riuscirà a perdonarlo. Alfredo, dal canto suo, non riuscirà a tollerare questa situazione, sta di fatto che cercherà un modo per far riappacificare i due. Nel corso della puntata del 29 marzo del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che il ragazzo si farà aiutare da Irene in questo intento.

Intanto, Gemma sarà sempre più convinta di non poter avere un ritorno di fiamma con Marco. Questa considerazione si farà sempre più strada nella sua mente, sta di fatto che comincerà a fare delle riflessioni molto importanti sulla sua vita. In particolar modo, inizierà a prendere seriamente in considerazione la proposta che le ha fatto Roberto. La giovane accetterà il suo invito stravolgendo la sua vita oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate.