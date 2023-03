Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria radiati dalla TV dopo il GF Vip? Ecco cosa sta succedendo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria saranno davvero radiati dal mondo della TV dopo la loro partecipazione al GF Vip? Questo è il pettegolezzo che sta circolando in rete in queste ore e che è stato diffuso da Amedeo Venza.

L’influencer ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha raccontato un episodio alquanto increscioso che riguarda la schermitrice e il suo compagno. A causa del loro comportamento, i due potrebbero avere delle ripercussioni nel mondo della televisione. Vediamo che cosa è emerso.

Antonella Fiordelisi: brutto gesto dopo il GF Vip

I comportamenti assunti da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nella casa del GF Vip hanno generato un bel po’ di sgomento. Il ragazzo è stato addirittura squalificato a causa di alcuni atteggiamenti violenti nei riguardi della sua fidanzata. Lei, invece, è uscita inaspettatamente durante un televoto senza avere la possibilità di arrivare in finale.

Da quando Antonella ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, e tornata in possesso dei suoi social e si è dedicata molto ai suoi fan. Molti di essi, però, adoperano spesso un linguaggio particolarmente colorito per dipingere gli ex compagni di avventura di Antonella. Ebbene, a quanto pare, quest’ultima non starebbe facendo altro che avallare i commenti alquanto dispregiativi di queste persone.

Antonella ed Edoardo Donnamaria cacciati dalla tv?

Sui social, infatti, stando a quanto rivelato da Amedeo, starebbero circolando dei video in cui si vedono dei like di Antonella ad alcuni commenti spregevoli verso alcuni gieffini. Venza, allora, ha deciso di commentare l’accaduto dicendo che ognuno ha, effettivamente, i fan che si merita e che li rispecchiano. L’influencer, poi, ha fatto anche un’altra confessione. Secondo il suo punto di vista, infatti, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non avranno molto spazio all’interno del mondo della TV dopo la loro partecipazione al GF Vip.

I due, infatti, molto probabilmente, appariranno solo in qualche programma per un’ospitata e poi saranno definitivamente irradiati dal mondo dello spettacolo. In effetti, anche la loro ospitata a Verissimo, che si sarebbe dovuta tenere in questi giorni, pare sia saltata per motivi ancora ignoti. Probabilmente, dunque, davvero la loro presenza all’interno dei programmi Mediaset sta cominciando a fare acqua da tutte le parti. Non resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire e anche per vedere se i due commenteranno l’accaduto.