Discutissimo cavaliere di Uomini e donne pronto a sbarcare a Temptation Island e a l’Isola dei famosi

In queste ore sta circolando una notizia in rete che di certo potrebbe far piacere ai tantissimi fan di Uomini e donne. Un amatissimo e discusso ex cavaliere del format della De Filippi avrebbe deciso di mettersi in gioco in un noto programma televisivo, Temptation Island. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Schiavone.

Alessandro Schiavone pronto per una nuova avventura televisiva

L’ex protagonista del trono over, dopo le ultime vicende accadute nel programma che lo hanno portato a lasciarlo, ha deciso di darsi una seconda opportunità ricomincia da sé. Infatti, non ha escluso un ritorno in televisione, a Temptation Island, e a dichiararlo è stato proprio lui stesso.

L’occasione che il cavaliere uscente di Uomini e Donne ha per raccontarsi, é un’intervista che lui rilascia dopo l’uscita di scena e l’esplosione del caso Desdemona Balzano che lo coinvolge, relativamente al Trono Over del dating show di Maria De Filippi.

Parlando del suo futuro lavorativo e non, Schiavone non ha nascosto il desiderio di voler partire per l’Isola dei famosi o per Temptation Island. “Oggi penso al presente mi piacerebbe fare L’Isola dei Famosi o il tentatore di Temptation Island“. E restando in tema tv, tra una rivelazione e l’altra, infine, l’aspirante tentatore non ha nemmeno nascosto di essere un appassionato di musica .

La querelle con Desdemona Balzano

Chi ha seguito Uomini e donne nelle scorse settimane sicuramente avrà seguito anche la vicenda di Desdemona. La dama è stata smascherata davanti a tutti da Armando Incarnato che ha portato in studio prove (messaggi e chiamate) della donna con il suo manager.

In questi vocali privati, che l’ex dama ha scambiato con Alessandro Schiavone, lei ha confessato di essere a Ued solo per farsi pubblicità in quanto aspira ad essere attrice.

Insomma, non proprio una bella figura dato che la De Filippi alla fine ha deciso di mandarla via. Visto l’accaduto, Desdemona poi ha agito per vie legali accusando Alessandro di aver reso pubbliche conversazioni private e denunciando anche Armando e Gianni per calugna.