Grande Fratello Vip anticipazioni, lo scherzo costa carissimo: in arrivo un’altra eliminazione?

Manca davvero poco alla conclusione di questa lunghissima edizione del GF Vip. Stasera va in onda un nuovo appuntamento e come sempre non mancano i colpi di scena. Da ore, circola in rete la notizia di una possibile squalifica che riguarda un concorrente molto amato

Al centro della questione troviamo Alberto De Pisis, influencer e personaggio televisivo italiano che si è trovato in una situazione piuttosto imbarazzante durante la festa di compleanno della modella triestina Nikita Pelizon. La situazione è stata talmente spiacevole per i telespettatori tanto da chiedere provvedimenti.

Lo scherzo ad Alberto non piace: chiesti provvedimenti

Nei giorni scorsi al centro dell’attenzione da parte dei telespettatori sono finiti Edoardo Tavassi e Luca Onestini. I due concorrenti del GF Vip hanno fatto uno scherzo ad Alberto che non è piaciuto affatto a chi guardava il programma. Alberto si è visto costretto a chiudersi in un magazzino, dove è rimasto per alcuni minuti prima di uscire e sfogarsi con un ballo di gioia.

Per qualcuno il fatto che l’influencer si sia dovuto chiudere nella stanza è apparso eccessivo, mentre per altri si è trattato solo di un gioco. Alla fine può essere considerato lo stesso anche per Daniele Dal Moro, dato che a distanza di settimana sono ancora molti gli utenti che non si capacito per questa squalifica.

Ma chi è Alberto De Pisis, concorrente del GF Vip

L’influencer italiano è balzato agli onori della cronaca nel 2018 per la sua breve relazione con Taylor Mega, diventando poi opinionista in trasmissioni come Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Nel 2022 ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha confessato di aver lottato contro un tumore quando aveva 25 anni, sottoponendosi a 8 mesi di chemioterapia per sconfiggerlo.

Alberto si è fatto conoscere in questa edizione del reality come un ragazzo semplice di buon cuore e molto genuino. Il suo desiderio è quello di sposare la sua compagna e riuscire a sconfiggere per sempre quel male che lo ha colpito tristemente.