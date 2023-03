Oroscopo 28 marzo 2023: Ariete agitati, Bilancia in preda alle emozioni

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 28 marzo i nati sotto il segno dei Pesci devono fare un po’ di ordine nella loro vita. I Gemelli sono troppo frettolosi, meglio darsi una calmata

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. C’è qualcosa che vi agita. Cercate di rilassarvi e di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. In ambito sentimentale ci sono delle novità in arrivo, ma è importante avere sempre gli occhi ben aperti.

Toro. L’Oroscopo del 28 marzo vi invita ad iniziare un nuovo progetto. Questo è un periodo molto fortunato sotto questo punto di vista, quindi, cercate di non arrendervi e di continuare a lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

Gemelli. Siete un po’ frettolosi e questo potrebbe portarvi a trarre delle conclusioni sbagliate. Non siate troppo severi con voi stessi e con gli altri e, soprattutto, date una chance a chi vi ha deluso.

Cancro. Non è mai troppo tardi per cambiare idea o per inseguire i vostri sogni. Non siate troppo titubanti e cercate di essere diretti nelle decisioni da prendere. Nel lavoro dovete essere più scaltri degli altri.

Leone. Non fossilizzatevi troppo sulle apparenze e cercate di andare un po’ di più alla sostanza delle cose. Non è tempo di essere troppo irruenti. In ambito sentimentale dovete avere pazienza e venire in contro alle esigenze del partner.

Vergine. Le stelle vi invitano a cogliere al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino nei prossimi giorni. Sia in amore sia nel lavoro dovete essere audaci e dovete mettervi in gioco.

Previsioni 28 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le emozioni la faranno da padrone in questo periodo. Siete un po’ instabili e difficilmente riuscirete a prendere delle decisioni drastiche in maniera equilibrata. L’istinto prenderà il sopravvento.

Scorpione. Non è il momento di essere troppo polemici. Vivete un po’ di più alla giornata e, soprattutto, non vi arrendete alle apparenze. In ambito sentimentale, invece, dovete allargare di più i vostri orizzonti.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 28 marzo, i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di confusione. Se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda l’inizio di un nuovo amore e di una nuova relazione. Dal punto di vista professionale, invece, cercate di tenere separate la sfera sentimentale da quella lavorativa.

Acquario. In amore siete molto audaci. In questo periodo siete molto sicuri di voi, quindi, è il caso di darvi da fare per rimettere a posto alcune faccende in sospeso. Non curatevi troppo delle opinioni altrui.

Pesci. Giornata piena di soddisfazioni per i nati sotto questo punto di vista. Non abbiate limiti e cercate di andare sempre oltre. Sia in amore sia nel lavoro è tempo di fare un po’ di ordine.