“Ma è senza mutande….” Scandalo a Uomini e donne, imbarazzo per la dama: Maria costretta a censurare

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, i telespettatori hanno visto dame e cavalieri sfilare per “lasciare senza fiato” il partner. Tra le presenti intente a stupire il parterre maschile, una dama ha lasciato davvero tutti senza parole, e non solo per il suo siparietto piccante ma anche per il piccolo incidente hot a cui si è resa protagonista.

Un piccolo intoppo che ha lasciato tutti a bocca aperta e ha costretto Maria De Filippi a censurare la scena. Insomma, pare che una delle dame avrebbe sfilato senza indumenti intimi sotto il vestito.

Uomini e donne, una dama costringe Maria alla censura

Nel corso dell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne, le dame e i cavalieri del trono over hanno sfilato con l’intento di “lasciare senza fiato” il proprio o il loro ipotetico partner. Nel parterre femminile se ne sono viste di tutti i colori: da chi è salita sul pianoforte con non poche difficoltà a chi si è travestita da vampira.

Tra applausi e polemiche, come sempre a questo momento ci sono stati diversi pareri con applausi e critiche. Stando ad una segnalazione, una signore del parterre femminile avrebbe voluto osare un po’ di più sfilando senza mutandine sotto il vestito. Si legge sul web che un giro di troppo avrebbe svelato il particolare piccante, gettando nell’imbarazzo la protagonista. Sta di fatto che la scena in questione sarebbe stata tagliata dalla produzione per evitare problemi.

Imbarazzo in studio: la De Filippi cancella la scena “è scandalo”

Al momento non sappiamo chi sia la dama in questione ma cè da dire che alcune signore si sono presentate con abitini trasparenti ed intimo molto striminzito. Infatti, per questo motivo si dice anche che i tagli sarebbero arrivati per coloro che avrebbero indossato dell’intimo color carne.

Un modo per evitare fraintendimenti. Eppure c’è più di qualcuno che continua a pensare che l’imprevisto piccante ci sia stato eccome, visto che la reazione della dama in questione non sarebbe sembrata quella di una consapevole di indossare uno slip.