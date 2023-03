Un posto al sole anticipazioni 28 marzo 2023: con Alberto ha ingannato Silvia boicottando il Vulcano

Una nuova puntata di Un posto al sole attende i fan. Le anticipazioni della soap opera ci fanno sapere che continuerà a tenere banco anche nei prossimi giorni, come sta facendo ormai da diverso tempo, la condizione di difficoltà in cui versa Silvia a causa dei problemi economici al Caffè Vulcano.

Il locale, è praticamente sul lastrico e la Giordano si troverà costretta a prendere presto una decisione. Infatti, per questo motivo non è escluso che nella puntata del 28 marzo, Silvia potrebbe decidere di accettare la proposta di Alberto. A non essere d’accordo sarà Diego che solleverà un sospetto davvero incredibile: che dietro la proposta dell’avvocato ci sia un piano ben preciso.

Un posto al sole anticipazioni: Alberto ha boicottato tutto

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole potrebbero essere svelate le vere intenzioni di Alberto nei confronti del Vulcano. L’avvocato, approfittando di un momento particolarmente difficile per Silvia, le ha proposto di diventare soci al 50% spiazzando un po’ la Graziani ma tentandola non poco. La donna dirà di volerci pensare prima di accettare ma purtroppo nemmeno Otello riuscirà ad aiutarla.

Per questo motivo sarà tentata nel dire si al Palladini senza pare che per lei potrebbero arrivare altri problemi molto più gravi. Nunzio e Samuel purtroppo ancora non sono a conoscenza della grave situazione de Il Vulcano mentre Diego è convinto che dietro l’ultimo affondo al locale via social ci sia proprio lo zampino dell’avvocato.

Anticipazioni: Marina e Roberto sempre più distanti

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che anche per Marina e Roberto le cose si metteranno molto male. Ormai la presenza invadente di Lara ha fatto si che la Giordano perdesse davvero il controllo tanto che in molti credono che la donna sia diventata pazza, per la troppa ossessione della Martinelli.

Per questo motivo la donna si allontanerà anche dal Ferri e a trovare un beneficio sarà ovviamente la rivale. Il suo piano, infatti, proseguirà a vele spiegate al punto di ritrovarsi molto vicina a Ferri. Ad un certo punto, però, una telefonata li interromperà e cambierà tutto in maniera molto radicale. Cosa mai accadrà?