Uomini e Donne, ecco il video in cui Gemma chiede a un cavaliere di fare l’amore (VIDEO)

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha parlato di un video in cui Gemma Galgani avrebbe chiesto ad un cavaliere di fare l’amore. L’opinionista ha tirato fuori questo argomento per dimostrare il fatto che la dama, in passato, fosse molto più spregiudicata rispetto a quanto vuole far credere adesso.

La Galgani, però, ha negato di aver mai chiesto una cosa simile ad un cavaliere. Sul web, però, il filmato in questione è saltato fuori e, a quanto pare, Tina aveva ragione. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Tina parla di un video osé di Gemma Galgani

Nella puntata del 27 marzo di Uomini e Donne, Gemma e Silvio hanno avuto un diverbio molto acceso. Il cavaliere è sembrato alquanto propenso a chiudere la frequentazione con la dama in quanto lei è troppo fredda nei suoi riguardi dal punto di vista erotico. Tina Cipollari, allora, non ci ha più visto ed ha accusato Gemma di comportarsi in questo modo solamente perché non è abbastanza interessata al cavaliere.

Invece di ammettere la realtà, però, continuerebbe a nascondersi dietro un finto perbenismo asserendo che le affermazioni di Silvio siano troppo volgari e spinte. A conferma della sua tesi, Tina ha riportato alla luce un episodio accaduto a UeD in cui Gemma avrebbe chiesto ad un cavaliere se avesse voglia di fare l’amore con lei. Il tutto sare3bbe accaduto in studio durante un ballo. Ma sarà accaduto davvero? A quanto pare sì.

Ecco il video in cui Gemma fa una proposta indecente a Uomini e Donne

Sulla pagina Instagram dedicata alle anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, è stato divulgato il video in cui Gemma fa questa proposta indecente a un cavaliere. Nella clip in questione, infatti, si vede l’uomo riportare in studio quanto accaduto durante un ballo, ovvero, che la Galgani gli avesse chiesto se avesse avuto voglia di fare l’amore con lei. Queste affermazioni generarono parecchio caos e ilarità in studio.

Tutti, infatti, scoppiarono a ridere dalla sfacciataggine mostrata da Gemma. Ebbene, alla luce di quanto accaduto, dunque, sembra proprio che Tina abbia ragione. Quando vuole, Gemma è in grado anche lei di dire cose un po’ più spinte e seducenti. Se con Silvio non si è sentita di farlo, evidentemente, non nutre tutto questo coinvolgimento nei suoi riguardi. Ad ogni modo, tale filmato è stato mostrato anche nella registrazione di UeD fatta domenica. Tale contenuto andrà in onda verso la fine della settimana.